Cameroun - MRC : Okala Ebode contre le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC

Le membre fondateur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) exclu du parti était ce mardi matin l’invité de l’émission Sacré Matin sur Radio Balafon. Face à Marie Flore Amassana et Emmanuel Koko, Okala Ebode a livré une charge particulièrement critique contre la gestion de la crise interne au parti, contestant notamment les conditions du retour de Maurice Kamto.

Le ton était offensif ce mardi matin sur Radio Balafon. Invité de l’émission Sacré Matin, Okala Ebode, un des membres du MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun, ndlr), n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les turbulences qui secouent actuellement son ex formation politique.

Premier coup de tonnerre : selon lui, « le MRC n’a pas de président en ce moment ». Une déclaration qui s’inscrit dans sa lecture de la démission de Maurice Kamto du parti, intervenue dans le contexte de sa démarche visant à obtenir l’investiture du Manidem pour l’élection présidentielle.

Pour Okala Ebode, le retour de l’ancien président du MRC ne peut cependant pas se faire par une simple reprise de carte de membre ou en attendant l’expiration d’un quelconque délai. Il estime que cette question doit être examinée à la lumière des textes qui régissent les associations et les partis politiques.

La procédure de retour de Kamto contestée

« On donne l’impression qu’il n’y a pas de loi sur le retour d’un membre d’une association », a-t-il lancé, indiquant que c’est précisément sur la base de cette problématique qu’il affirme avoir saisi le ministère de l’Administration territoriale.

Une démarche qui, selon lui, s’inscrit dans une volonté de faire respecter les règles plutôt que dans une quelconque hostilité personnelle à Maurice Kamto.

Mais le membre fondateur révèle surtout avoir été sanctionné pour avoir osé poser publiquement la question du retour de l’ancien président au sein du MRC.

« J’ai été exclu parce que j’ai ouvert le débat sur le retour de Maurice Kamto à l’intérieur du MRC », a-t-il déclaré.

Une sortie qui laisse transparaître l’ampleur des tensions internes et la profondeur des divergences sur la gouvernance du parti.

La convention en ligne dans le viseur

Okala Ebode s’est également attaqué à la convention organisée en ligne par le MRC. Pour lui, cette rencontre ne disposerait pas de la valeur juridique nécessaire pour engager durablement le parti.

« Cette convention en ligne n’est pas valable juridiquement », a-t-il affirmé, mettant ainsi directement en cause la régularité de cette procédure.

Pour le membre fondateur, le problème est plus profond. Il touche à la conception même du fonctionnement d’une formation politique. « On ne peut pas bâtir des statuts sur la gloire d’un individu »

Okala Ebode revendique une conception du parti politique fondée sur les règles et la démocratie interne. « Un parti politique est un laboratoire de la pratique démocratique », a-t-il soutenu.

Dans cette logique, aucune personnalité, aussi prestigieuse soit-elle, ne devrait pouvoir se placer au-dessus des textes.

« On ne peut pas bâtir des statuts sur la gloire d’un individu », a-t-il martelé, ajoutant que « les diplômes et la position sociale d’un individu ne l’exonèrent pas des statuts et du règlement d’un parti ».

Une manière à peine voilée de rappeler que, selon lui, le statut ou le parcours de Maurice Kamto ne devraient pas modifier les règles applicables à son éventuel retour.

« Nous sommes aujourd’hui la risée des autres partis politiques »

L’ancien responsable du MRC dit désormais vouloir œuvrer à la restauration de l’image de la formation politique.

« Je travaille à ce qu’on donne une image sérieuse du MRC », a-t-il déclaré.

Mais son constat sur la situation actuelle est particulièrement sévère : « Nous sommes aujourd’hui la risée des autres partis politiques ».

Pour Okala Ebode, la crise qui secoue le MRC ne serait donc pas seulement une bataille autour de procédures ou de textes. Elle serait avant tout une lutte pour le contrôle du parti. « C’est une bataille de pouvoir », a-t-il conclu.

Des déclarations qui devraient relancer le débat sur la gouvernance du MRC, la légalité des dernières décisions prises au sein du parti et surtout les conditions dans lesquelles Maurice Kamto pourrait retrouver une place dans la formation politique qu’il a contribué à créer.

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