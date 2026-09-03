Cameroun - OMP : « Une loi pour l'opposition, une pour le RDPC ? »

L'OMP de Léon Theiller Onana menace de faire rejeter les listes du RDPC pour irrégularités. Une offensive judiciaire qui pourrait bouleverser les élections de 2027 au Cameroun.

L'Organisation du Mouvement Patriotique dénonce l'« intervention sélective » du ministre Paul Atanga Nji dans les affaires du MRC et annonce une offensive judiciaire pour faire annuler les listes électorales du parti au pouvoir.

L'Organisation du Mouvement Patriotique (OMP) a déclaré la guerre au RDPC. Dans un communiqué daté du 1er septembre 2026, le parti de Léon Theiller Onana menace de bloquer les listes électorales du parti au pouvoir.

La raison ? Une « intervention sélective » du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, dans les affaires internes du MRC. L'OMP estime que si le MINAT s'immisce dans la vie des partis d'opposition, il doit en faire de même pour le RDPC. Et la menace est claire : aucune liste du RDPC ne passera sans un contrôle juridique rigoureux.

Léon Theiller Onana, le transfuge qui défie son ancien parti

Léon Theiller Onana n'est pas un opposant comme les autres. Ancien conseiller municipal RDPC de la commune de Monatele, il a quitté le parti au pouvoir pour fonder l'OMP. Aujourd'hui, il utilise ses connaissances des rouages internes du RDPC pour mener une offensive judiciaire inédite.

Son argument ? La loi doit être la même pour tous. « Il ne peut y avoir une loi pour l'opposition et une autre pour le RDPC », martèle le communiqué de l'OMP.

L'affaire MRC qui a tout déclenché

Tout part d'un bras de fer entre le MINAT et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto. Le 19 août 2026, Paul Atanga Nji a signé une lettre refusant de reconnaître les travaux de la Convention extraordinaire du MRC du 21 décembre 2025.

Pour l'OMP, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. « Le MINAT ne devrait pas s'immiscer dans les questions relevant de la vie interne des formations politiques », estime le parti. Une posture jugée « contraire aux exigences de neutralité de l'administration, de l'égalité devant la loi et de pluralisme démocratique ».

Le talon d'Achille juridique du RDPC

L'OMP a sorti l'artillerie lourde. Le parti rappelle qu'une requête en annulation des résolutions ayant prorogé les mandats des membres du Comité central et du Bureau politique du RDPC a été introduite le 2 juillet 2025 devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi.

Le dossier, enregistré sous le numéro 2824, serait toujours pendant. Selon Léon Theiller Onana, le mandat du président Paul Biya à la tête du parti a expiré en septembre 2016. Depuis, aucun congrès n'a été tenu pour renouveler les instances dirigeantes.

Une menace concrète pour les élections de 2027

L'OMP ne s'arrête pas aux mots. Le parti annonce qu'il demandera systématiquement à ELECAM et au Conseil constitutionnel de rejeter toute liste du RDPC qui ne serait pas précédée de la tenue d'un congrès légal.

Une menace qui pourrait avoir des conséquences majeures sur les élections législatives et municipales prévues en 2027. Si les listes du RDPC étaient invalidées, le parti au pouvoir se retrouverait dans une situation inextricable.

La stratégie du « deux poids, deux mesures »

Au cœur de la controverse, une accusation : le ministre Paul Atanga Nji applique deux poids, deux mesures. Il s'immisce dans les affaires du MRC, mais ferme les yeux sur les irrégularités du RDPC.

L'OMP dénonce ce qu'elle qualifie d'« intervention sélective » de l'administration. Le parti exige que Paul Atanga Nji exerce, à l'égard du RDPC, la même vigilance juridique que celle qu'il réserve à l'opposition.

Un pari risqué pour l'OMP

L'offensive de l'OMP est audacieuse. Mais elle comporte des risques. S'attaquer au RDPC, c'est s'attaquer au parti de Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 43 ans. Les soutiens dont bénéficie le parti au pouvoir au sein des institutions pourraient rendre difficile la validation de la stratégie de l'OMP.

Mais Léon Theiller Onana semble prêt à aller jusqu'au bout. Son parti promet de saisir les juridictions pour qu'elles appliquent la loi « sans traitement différencié » entre le parti au pouvoir et les formations de l'opposition.

Une bataille qui ne fait que commencer

La menace de l'OMP est un coup de tonnerre dans le ciel politique camerounais. Elle intervient à un moment où les tensions entre le pouvoir et l'opposition sont déjà vives.

Pour le RDPC, la menace est sérieuse. Si l'OMP parvient à faire annuler les listes du parti au pouvoir, ce serait un séisme politique sans précédent. Pour l'opposition, c'est une opportunité de remettre en cause la légitimité des instances dirigeantes du RDPC.

Une chose est sûre : la bataille judiciaire qui s'annonce promet d'être longue et âpre. Et elle pourrait redéfinir les équilibres politiques camerounais à l'aube des élections de 2027.

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