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Douala : Guy Martial Kati décoré Chevalier de l’Ordre du Mérite camerounais
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Douala : Guy Martial Kati décoré Chevalier de l’Ordre du Mérite camerounais

Le journaliste Guy Martial Kati, directeur de publication du journal Cameroun Matin et conseiller spécial à la présidence nationale du Syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun (Synajic), a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite camerounais, par le président de la République Paul Biya au titre du 20 main2026.

La cérémonie y relative s’est déroulée mardi 02 septembre 2026 dans la salle polyvalente des Services du gouverneur de la région du Littoral. Le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, accompagné de son état-major, a personnellement remis la médaille au récipiendaire, entouré de sa famille et d’une forte délégation de journalistes membres du Synajic, venus célébrer leur confrère.

Cette distinction salue trente années de carrière consacrées au journalisme.

Pour Alex Koko à Dang, président national du Synajic, cette reconnaissance dépasse le seul parcours de Guy Martial Kati. « C’est toute la corporation qui est décorée », a-t-il affirmé devant l’assistance.

Dans son allocution, le responsable syndical a rendu hommage à l’expérience et à la trajectoire professionnelle du décoré. « Kati Guy Martial n’est pas seulement un directeur de publication, un journaliste. Il est une école. Il est une bibliothèque. C’est une mémoire vivante de la presse camerounaise », a-t-il déclaré.

Alex Koko à Dang a aussi insisté sur la rigueur du récipiendaire dans un environnement médiatique exigeant : « Dans un métier difficile, il est resté debout. Dans un métier à risques, il est resté intègre. »

Le président national du SYNAJIC a enfin adressé sa reconnaissance au gouverneur du Littoral, dont l’implication a contribué à l’aboutissement du dossier de distinction. Il a estimé que cet acte traduit l’attention portée à une presse « libre, responsable et républicaine », appelée à participer au développement et à la consolidation de l’unité nationale.

Sous les applaudissements de ses proches et de ses confrères, Guy Martial Kati ajoute ainsi une distinction nationale à un parcours de plus de trois décennies au service de la presse camerounaise.

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