Paul Biya 93 ans : de retour au Cameroun, que va-t-il faire ?

Paul Biya est de retour au Cameroun ce 20 août 2026 après 74 jours d'absence en Suisse. Entre rumeurs sur sa santé et dossiers politiques urgents, le président de 93 ans va devoir répondre aux attentes.

Le président camerounais, âgé de 93 ans, est rentré à Yaoundé après plus de deux mois en Suisse. Une absence record qui a alimenté toutes les spéculations et relancé les questions sur la gouvernance du pays.

Paul Biya est rentré. Ce jeudi 20 août 2026, vers 17 heures, l'Airbus présidentiel en provenance de Genève s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le chef de l'État camerounais, 93 ans, bouclait ainsi 74 jours d'absence la plus longue de son mandat entamé en 1982.

Mais derrière ce retour, ce sont des semaines de rumeurs, d'attentes et d'incertitudes qui s'achèvent. Et devant lui, une montagne de dossiers urgents. Le Cameroun retient son souffle.

74 jours d'absence : un record qui a inquiété

Parti le 7 juin 2026 pour un « court séjour privé en Europe », Paul Biya n'a plus donné signe de vie public pendant plus de deux mois. Aucune apparition, aucune prise de parole. Juste un silence assourdissant qui a nourri toutes les hypothèses.

L'opposition a évoqué une « vacance du pouvoir ». Le gouvernement a démenti l'hospitalisation du président. Mais l'absence prolongée 74 jours contre 49 jours lors de son précédent record en 2024 a laissé place à des interrogations légitimes sur la continuité de l'État.

À 93 ans, Paul Biya est le plus ancien chef d'État en exercice dans le monde. Réélu frauduleusement en octobre 2025 pour un huitième mandat avec 53,66 % des voix, il dirige le Cameroun depuis 1982. Mais sa longévité exceptionnelle rend la question de sa succession incontournable d'autant plus que le poste de vice-président, créé en avril 2026, n'a toujours pas été pourvu.

Une arrivée sous haute surveillance

L'arrivée du président à Yaoundé a été orchestrée avec une minutie digne des grandes cérémonies d'État. La CRTV, la télévision publique, a mobilisé près de 200 agents pour couvrir l'événement. Les images ont été diffusées en léger différé une précaution qui n'est pas nouvelle.

Comme à chacun de ses retours ces dernières années, Paul Biya a débarqué côté droit de l'appareil grâce à un engin de levage spécialement réquisitionné pour lui éviter l'effort physique de descendre l'escalier. Un détail qui en dit long sur l'état de santé du président, dont la mobilité est entravée depuis des années.

Le cortège présidentiel a ensuite parcouru les 22 kilomètres séparant l'aéroport du palais d'Etoudi. Des militants du RDPC s'étaient mobilisés en masse le long des routes. Depuis sa voiture, le président a salué brièvement la foule d'un geste de la main.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé. Entre critiques sur le manque d'images et soulagement de savoir le président effectivement de retour, la journée a été marquée par une fièvre médiatique rare.

Les dossiers qui attendent Paul Biya

Le retour du président ne marque pas une pause. Il ouvre, au contraire, une séquence politique décisive. Les dossiers urgents s'amoncellent.

Un gouvernement à former. Cela fait près d'un an depuis sa réélection en octobre 2025 que Paul Biya n'a pas formé de nouveau gouvernement. Une attente qui paralyse l'action publique et nourrit les frustrations.

Un vice-président à nommer. La révision constitutionnelle du 4 avril 2026 a créé ce poste, qui doit constituer le premier relais dans la succession présidentielle. Mais il reste vacant. Les spéculations vont bon train sur l'identité de l'heureux élu.

La réception des Lionnes. Victorieuses du Malawi en finale de la Coupe d'Afrique des nations le 16 août, les Lionnes indomptables attendent depuis plusieurs jours dans un hôtel de Yaoundé de pouvoir présenter leur trophée au chef de l'État. Un moment de communion nationale attendu.

Une loi de finances rectificative. Sur le front économique, le Cameroun attend toujours des ajustements budgétaires face à l'évolution de la conjoncture internationale.

Le Conseil supérieur de la magistrature. Sa tenue est attendue pour intégrer de nouveaux magistrats et mettre à la retraite des dizaines d'autres qui auraient dû quitter leurs fonctions depuis parfois quatre à cinq ans.

Un mouvement préfectoral. Dix gouverneurs de région et plus de la moitié des 58 préfets ont atteint l'âge de la retraite. Une situation qui paralyse l'administration territoriale.

Le Cameroun au ralenti

Pendant 74 jours, le Cameroun a tourné au ralenti. Les décisions importantes étaient suspendues. Les investisseurs, camerounais comme internationaux, sont devenus frileux, rendus méfiants par les rumeurs sur l'état de santé du président et les incertitudes politiques.

Le retour de Paul Biya ne règle pas les interrogations structurelles. Il les repousse. La question de la succession, la transparence autour de la présidence, la capacité du système politique à fonctionner efficacement autour d'un chef d'État de plus en plus discret tous ces sujets restent ouverts.

Que va faire Paul Biya ?

Le président devrait s'adresser à ses compatriotes lors de la réception des Lionnes. Profitera-t-il de cette tribune pour faire des annonces ? Pour répondre à ses détracteurs ? Pour tenter de rassurer un peuple qui attend des actes ?

Une chose est sûre : après 74 jours de silence, les Camerounais attendent des réponses. Et le temps presse.

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