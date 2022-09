CAMEROUN :: Maurice Kamto : « Notre pays perd en Amadou Ali une personnalité politique de premier plan » :: CAMEROON

« J'ai appris avec tristesse le décès de M. Amadou Ali, ancien Vice-Premier Ministre avec qui j'ai collaboré pendant près de dix ans, d'abord dans le cadre du dossier Bakassi, ensuite au Ministère de la Justice. Notre pays perd en lui une personnalité politique de premier plan et un grand commis de l'Etat. Je garde de lui le souvenir gratifiant des batailles victorieuses menées ensemble au service de notre pays, qui seules importent. J'adresse à sa famille mes sincères condoléances et l'expression de ma sympathie émue. Que son âme repose en paix.



I learned with sadness of the death of Mr. Amadou Ali, former Deputy Prime Minister with whom I collaborated for nearly ten years first in the Bakassi case then at the Ministry of Justice. Our country loses an important political personality , and a great State servant. I remember him for the victorious battles waged together in the service of our country, which are what really count. I extend to his family my sincere condolences and the expression of my heartfelt sympathy. May his soul rest in peace. »