CAMEROUN :: CELESTIN DJAMEN S'INSURGE CONTRE LES PROPOS TENUS PAR L'ATTAQUANT KARL TOKO EKAMBI :: CAMEROON

Réagissant aux propos d'Aboubakar Vincent , l'international Karl Ekambi a déclaré : "On est allé le plus loin possible ..."

Des propos qui ont sonné comme un avoeux d'impuissance pour le président du parti APAR :

"Faux on n'est pas allé le plus loin possible. C'est quoi ce langage ? Tu ignores même que tu es Lion Indomptable, tu tiens le discours d'une antilope"

Le Cameroun a été éliminé en demi finale de la CAN2021 par l'Égypte.Vincent Aboubakar avait dénoncé l'individualisme à l'origine de la défaite.