CAMEROUN :: Assemblée : le député Nintcheu accuse le président de protéger les pilleurs de la République. :: CAMEROON

L’incident s’est produit au cours de la séance plénière consacrée au budget 2022. De source au Front Social Démocratique (SDF), le parti de Jean Michel Nintcheu, on indique que Le Président de l’Assemblée Nationale Cavaye Yeguie Djibril a catégoriquement refusé de donner la parole au député Jean Michel NINTCHEU.

Etait ce une motion d’ordre ou un simple refus discriminatoire ? Toujours est il qu’en violation flagrante des dispositions de l'article 57 alinéa 3 du Règlement de l'Assemblée nationale, à plusieurs reprises, le Député Nintcheu s’est vu refusé la parole par le président de la chambre. Trois ministres étaient concernés par les questions du député : le ministre des finances sur l’article 94 du budget général de l'État et la question de la dette du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Santé publique sur la gestion des fonds de lutte contre la pandémie du Covid 19. Un scandale révélé par la presse à la suite d’un rapport publié par la cour des comptes de la cour suprême du Cameroun.

Face à cet incident pour le moins peu ordinaire à la représentation nationale, lieu du débat contradictoire, le député s’interroge pour dénoncer « Le président de l'Assemblée nationale a pris sur lui la responsabilité grave et sans précédent de violer le règlement intérieur en son article 57(3) relatif à « la question préalable » en me refusant systématiquement la parole ! Je voudrais savoir de quoi a t-il peur alors qu’il peut compter sur une majorité obèse et mal acquise ?

Je crois qu’il cherche désespérément à protéger ses amis ministres bandits qui ont volé l’argent du contribuable ! Il sait que j’allais mettre à nu cette mafia qui pillent en bandes organisées les ressources de l'État . Mais Je le mets garde ! Si cette tentative de musellement se poursuit, je créerai un incident de nature à bloquer l'Assemblée »