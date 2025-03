FRANCE :: Une Mère, une Belle-Fille et un Secret Bien Gardé

À peine trois semaines après le mariage et la lune de miel de mon fils, j’ai remarqué un schéma assez inhabituel de lui » s’arrêtant « chez moi en rentrant chez lui le soir. Je pensais qu’il lui manquait juste sa maison d’origine. Je lui ai demandé pourquoi mais il n’a donné aucune réponse raisonnable. Il demandait toujours à dîner quand il venait, ce qui était plutôt étrange pour un homme nouvellement marié. Lors de sa quatrième visite, il est venu avec un de ses amis que je connaissais bien. Je me suis confié à son ami, qui m’a simplement dit que sa nouvelle épouse « ne savait pas cuisiner ». En fait, les jours où il ne passe pas, il mange chez cet ami ou il mange dehors. C’était le feu sur la montagne, le choix était entre moi l’encourageant à manger dehors dans un autre ménage et risquer de mettre fin à son mariage ou de sauver la situation.

J’ai opté pour ce dernier. Quand il est revenu vendredi soir, je lui ai dit de dire à sa femme de me voir samedi matin, il fallait qu’on aille quelque part ensemble, c’était un truc de femme. Elle est venue comme je l’avais demandé et je lui ai dit que je recevais les membres de ma société ecclésiastique et que je devais cuisiner pour eux. Elle devait m’aider à faire les courses pour la cuisine. J’ai remarqué la peur sur son visage. En rentrant des courses, je lui ai dit qu’elle ne cuisinait pas car les personnes impliquées avaient des goûts très particuliers, elle devait cependant faire attention à tout ce que je faisais en cuisine.

Nous avons fini (ou j’ai fini) toute la cuisson en quatre heures environ. J’ai fait quatre soupes différentes que je savais que mon fils adorait, j’ai fait différents ragoûts avec du poulet, du poisson et du bœuf et des jolls de riz fumants. Après avoir terminé, je lui ai dit de diviser tout ce que nous cuisinions en deux portions égales. Elle a été surprise quand je lui ai dit de prendre une portion avec elle quand elle rentrerait chez elle. Je savais que la nourriture durerait environ six semaines et, comme prévu, mon fils ne s’est pas présenté à ma porte avant la semaine sept. Je savais que la nourriture était finie. Alors j’ai répété le même processus encore une fois, en lui disant de dire à sa femme de me voir quand il rentrerait à la maison. À la troisième fois que nous avons fait cela, je l’ai laissée faire la cuisine pendant que je la supervisais. Je ne lui ai jamais rien dit.

À la cinquième fois, elle avait compris les choses, encore mieux que je ne l’imaginais. Sur le chemin du retour, elle m’a serrée dans ses bras avec passion et m’a dit « Merci maman, tu as sauvé mon mariage et tu ne m’as même jamais grondé. » On me dit qu’avec les encouragements de mon fils, elle envisage maintenant d’ouvrir un restaurant. Plutôt que d’être le catalyseur pour disperser le mariage de mon fils, j’ai choisi de les encourager à les aimer pour qu’ils parviennent à une compréhension meilleure et plus profonde. Encouragez quelqu’un amoureux aujourd’hui, vous pourriez sauver quelque chose de très fondamental.