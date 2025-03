CAMEROUN :: Texticules de Hugues SEUMO sur la réhabilitation effective de nos héros :: CAMEROON

Il va de soi que le Cameroun reste et demeure un pays complexe en Afrique. Mais, est-il bien connu par ses propres fils ? Nous ne sommes pas très surs. Les différents pouvoirs qui se sont succédés ont tout fait pour imposer leur manière de rendre hommage aux différents héros qui ont œuvré à la construction inachevée de notre pays à couleurs de caméléon et n’ont pensé à ces derniers qu’en un seul jour, tout en les reléguant dans les oubliettes de l’histoire.

Les grandes nations, les grands peuples, les grands Etats, n´ont aucun sens sans leurs mémoires historiques. Un peuple sans histoire est une pure aberration, voire un pseudo peuple.

Au début de ce mois en cours , nous avons salué la mémoire de Ossendé Afana,combattant indépendantiste Camerounais,tué le 15 mars 1966 à Ndélélé non loin de la frontière entre le Cameroun et le Congo. Martyr, il l´aura été jusqu´au bout.

En septembre dernier, c’était le cas Ruben Um Nyobé. Il n’y a pas eu au Cameroun de commémoration officielle pour honorer la mort de Ruben Um Nyobè, nationaliste de la période coloniale quasiment ignoré, voire oublié. Tué par l’armée française le 13 septembre 1958, Um Nyobè est pourtant "la plus grande personnalité politique qu’a connue le Cameroun depuis les années 50", selon le politologue Fred Eboko.

Que dire de Rudolf Douala Manga Bell qui fut parmi les hommes les plus illustres du Cameroun à son époque ? L’histoire nous apprend qu’il s´était opposé à la main mise allemande sur la ville de Douala. Il est mort pendu le 7 août 1913 à Douala.

Un autre martyr, Martin Paul Samba fut exécuté le 08 août 1914 par les allemands à Ebolowa sans oublier le Dr Félix Roland Moumié, Ossendé Afana, Abel Kingué etc… d’autres héros nationaux morts ou assassinés en exil. Tous sont rangés aux oubliettes de l’histoire.

Depuis les temps anciens, la mémoire historique des héros nationaux a toujours été une préoccupation de tous les Etats et d´un peuple qui se respecte. La mémoire d´un peuple n´est en réalité qu´une véritable entreprise d´exaltation de toutes les grandes figures et de tous les événements qui ont marqué de leur pierre de touche à la construction de sa société dans le temps.

Faites un tour en occident, en orient et autres, où chaque rue, chaque place publique, chaque auditoire dans les universités, chaque carrefour, vous invitent à revivre les étapes de l’histoire de leurs peuples, et où des effigies, des portraits, des sculptures, vous imposent de respecter ceux qui ont marqué à jamais leurs sociétés de leurs empreintes comme des cachets à encre indélébiles.

A Paris par exemple vous pouvez visiter à Pierrefitte-Sur-Seine le Parc Nelson Mandela, en Autriche vous pouvez longer la rue Kwame NKrumah, au Nigeria juste à coté de nous, vous avez le TAFAWA BALEWA university, Ahmadou Bello University, en Guinée Equatoriale, vous pouvez visiter le Kwame Nkrumah Square à Malabo…

Plus loin de nous et plus précisément à Madagascar, vous avez l’Avenue Médard Ntep (Franco- Camerounais qui vit à Paris), une figure vivante et active dans les œuvres humanitaires. L’on dira qu’on n’est jamais prophète chez soi...

Et alors au Cameroun ? Serions- nous des peuples qui n´avons d’identité qu´au moment où tel ou telle est au pouvoir ? Ou alors faudrait-il penser que notre type de gouvernance, aurait définitivement opté pour une existence de prédation qui ne laissera aucune trace dans l’histoire ?

Au Cameroun, tout se passe comme si aucun événement historiquement qualitatif ne nous disait vraiment rien, et comme si nos martyrs n’avaient jamais existé. Que dire de la dénomination de certaines avenues ou de certains stades qui changent en fonction des intérêts de ceux qui nous gouvernent ?

N´avons nous pas vu les noms des rues tripotés en fonctions des intérêts des délégués du gouvernement ou des maires zélés ? Le Cameroun c´est le Cameroun dirait-on.

Nous sommes aussi interpellés publiquement, afin de nous comporter en peuples, en Etat et en Gouvernement responsables. Tous nos héros se sont battus corps et âmes pour le devenir de leur pays sous les regards du monde entier qui est ici témoin que ces braves compatriotes, sont tombés dignement au champ d’honneur pour défendre leur pays les armes inoffensives en main.

Leur mort historique, appelle après méditation à la réalisation de l’unité des cœurs et des consciences et du nécessaire sursaut national dans la diversité sauvegardé des options et des familles de pensées.

Au Cameroun triomphe le règne de l´oubli. Ils sont nombreux au Cameroun dont les noms ne figurent nulle part dans toutes les structures de notre univers socio culturel et même politique qu´ils ont dû servir pendant des années.

L’étranger qui arrive au Cameroun et un enfant qui naît aujourd’hui n´auront aucune information sur le Cameroun en dehors de quelques banales plaques qui jonchent les recoins des rues de nos grandes cités et qui ont été gommées à maintes reprises pour porter des appellations individuelles diverses.

Au Cameroun, les héros contemporains sont ceux qui pillent les caisses de l'Eta, ce sont ceux roulent en grosses cylindrées achetées avec l’argent du contribuable, ce sont ceux qui continuent à dégrader nos rues devenues des nids-de-poule tout en prétendant de les reconstruire.

Les héros sont ceux qui, sur simple dénonciation même calomnieuse, ont droit de vie et de mort sur le pauvre citoyen sans voix, ce sont ceux qui à longueur des journées chantent leurs cantiques sur les ondes des médias de l’Etat, ce sont ceux qui refusent de rendre Justice «au nom du peuple camerounais, qui hypnotisent suicidairement leurs adversaires politiques, Ce sont encore ceux qui ont pu acheter comme des clients d’un commerce une place à l’Assemblée Nationale. Le héros c´est celui qui pratique l’exclusion dans la gestion des affaires publiques alors que le Cameroun a besoin de toutes ses composantes pour se bâtir.

Une méditation nationale s´impose avec la disparition de nos héros. Il ne sert à rien de formuler des promesses au lendemain du décès d’un de nos héros. Il faut passer à l’acte et pérenniser les différentes réalisations.

Aucun critère ne nous permet plus au Cameroun de donner une légitimité aux promesses .Nos héros ont droit à une réhabilitation nationale et leurs noms devront rester gravés dans nos édifices.