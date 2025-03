Ferdinand Ngoh Ngoh : Un Stratégique Voyage à Travers le Cameroun Avant la Présidentielle :: CAMEROON

Après sa visite dans l'Extrême-Nord, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, a poursuivi ses déplacements dans deux autres régions stratégiques du Cameroun : la Lékié et Douala. Ces visites, à quelques mois de l'élection présidentielle, révèlent son rôle croissant en tant que directeur de campagne du président-candidat.

Ferdinand Ngoh Ngoh, longtemps perçu comme un acteur clé dans l'administration présidentielle, semble s'impliquer de plus en plus dans les préparatifs électoraux. Les visites qu'il a effectuées, bien que ciblées, ont eu un impact considérable sur la scène politique. La région de la Lékié, un bastion du parti au pouvoir, et Douala, le principal centre économique du pays, ont été des étapes stratégiques pour mobiliser les électeurs et renforcer l'adhésion populaire au projet présidentiel.

Ce périple rappelle la dernière fois où Ngoh Ngoh avait parcouru le pays, à l'approche de la Coupe d'Afrique des nations 2021. À cette époque, Yaoundé faisait face à une situation de crise : d'importants retards dans la construction des infrastructures nécessaires à l'accueil de la compétition. Pour rassurer l'opinion publique et convaincre les observateurs internationaux de la capacité du Cameroun à organiser l'événement, le secrétaire général avait intensifié ses déplacements dans tout le pays. Aujourd'hui, avec la présidentielle qui approche à grands pas, les déplacements de Ngoh Ngoh prennent une tournure plus politique, ce qui renforce sa position en tant que directeur de campagne.

Au-delà de sa fonction administrative, Ngoh Ngoh joue un rôle de médiateur, cherchant à apaiser les tensions politiques tout en consolidant le soutien du gouvernement dans toutes les régions du pays. Sa présence sur le terrain, dans des zones stratégiques, met en lumière son importance dans la machine électorale du président-candidat. Ces initiatives de campagne devraient jouer un rôle déterminant dans l’issue de l'élection, en mobilisant les électeurs et en affirmant la détermination du gouvernement à diriger le pays.

Les enjeux de cette présidentielle sont multiples. Alors que le pays s’apprête à élire son futur dirigeant, les citoyens camerounais attendent des signes de stabilité et de progrès. Les déplacements de Ferdinand Ngoh Ngoh, perçus par certains comme des démonstrations de pouvoir, sont une réponse à ces attentes. La visite de ces régions constitue un message clair : le gouvernement est prêt à engager la campagne électorale avec sérénité et organisation, tout en se préparant à répondre aux défis qui se présenteront sur le chemin.

En conclusion, Ferdinand Ngoh Ngoh, par ses actions sur le terrain, montre qu’il ne se contente pas d’un rôle administratif. Il devient un acteur politique majeur, se préparant à soutenir la réélection du président-candidat et à assurer une campagne électorale qui pourrait bien changer la dynamique politique du pays à quelques mois des élections.