CAMEROUN :: Cabral Libii propose deux voies pour la transition post-Biya en 2025 : Coalition ou Cabral Président :: CAMEROON

Alors que la question de l’après-Paul Biya devient de plus en plus pressante au Cameroun, Cabral Libii, figure emblématique de l’opposition et président du PCRN, dévoile sa feuille de route pour 2025. Deux options stratégiques sont proposées pour gérer la transition : une Coalition pour une transition refondatrice ou une Coalition "Cabral Président". Ces propositions visent à redéfinir les bases politiques, économiques et sociales du pays.

La première voie, celle d’une Coalition pour une transition refondatrice, prévoit une période de 2 à 3 ans pour poser les fondements d’un nouveau départ. Cette transition aurait pour objectifs principaux :

1. L’audit du pays : évaluer les ressources, les dettes et les institutions pour une gestion transparente.

2. La réconciliation nationale : apaiser les tensions et rétablir la confiance entre les différentes communautés.

3. La réécriture de la Constitution et du Code électoral : garantir des élections libres, transparentes et inclusives.

Cette approche consensuelle permettrait de créer un cadre équitable pour tous les acteurs politiques et de préparer le terrain pour des élections crédibles.

La seconde option, la Coalition "Cabral Président", rassemblerait des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités ressources autour d’un projet commun : gagner les élections de 2025 et redresser le pays. Cette coalition vise à unir les forces vives de la nation pour mettre en œuvre des réformes structurelles et relancer l’économie camerounaise.

Cabral Libii insiste sur l’urgence d’agir pour éviter un vide politique après le départ de Paul Biya. Selon lui, ces deux voies offrent des solutions concrètes pour répondre aux défis actuels du Cameroun, notamment la crise anglophone, la corruption et le chômage des jeunes.

En proposant ces deux options, Cabral Libii se positionne comme un acteur clé de la transition politique. Son approche pragmatique et inclusive pourrait séduire une large partie de l’électorat, notamment les jeunes et les personnes désillusionnées par le système actuel.

Pour suivre cette feuille de route, les citoyens sont invités à s’engager activement dans le débat public et à soutenir les initiatives qui visent à construire un Cameroun plus juste et prospère.

En résumé, les propositions de Cabral Libii ouvrent une nouvelle perspective pour l’avenir du Cameroun. Que ce soit par une transition refondatrice ou une coalition présidentielle, l’objectif reste le même : redonner espoir au peuple camerounais et préparer un avenir meilleur.