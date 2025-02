AFRIQUE :: JEHU NDOUMI PDG DE YUNUS SA : L’ENTREPRENEUR AUX MILLE FACETTES :: AFRICA

Bruxelles, le 28 février – Un événement d’envergure dédié à l’avenir de la jeunesse camerounaise. Sous le thème « Investissements productifs à impact : décryptage des défis et solutions de financement pour la diaspora », la capitale belge accueillera la clôture d’un forum exceptionnel, destiné à stimuler l’entrepreneuriat et l’engagement des jeunes Camerounais du monde entier. Au cœur de cette initiative ambitieuse et visionnaire, un nom s’impose avec force : Jéhu Ndoumi, PDG du groupe Yunus SA, un entrepreneur audacieux qui ne cesse de bâtir des passerelles entre l’Afrique et l’Europe.

Un entrepreneur aux mille facettes

Homme d’affaires accompli et stratège aguerri, Jéhu Ndoumi s’est imposé comme une figure incontournable du paysage économique international. À la tête de plusieurs entreprises, son influence s’étend du Cameroun à la France, en passant par la Belgique et le Luxembourg. Visionnaire et bâtisseur, il a su étendre son empreinte à travers plusieurs pays d’Afrique, où il collabore étroitement avec des décideurs de premier plan, notamment le président du Cap-Vert. Depuis un mois, il œuvre avec rigueur et passion à la préparation du Forum de la Jeunesse de la Diaspora. Ce grand rendez-vous, qui connaîtra son apothéose le 28 février, sera marqué par un moment fort : la remise de financements à de jeunes entrepreneurs prometteurs, une véritable consécration pour ces talents porteurs d’initiatives transformatrices pour le Cameroun.

L’innovation comme moteur du développement économique

Mais Jéhu Ndoumi ne se limite pas à encourager l’entrepreneuriat – il l’incarne pleinement. Véritable catalyseur d’idées audacieuses, il est à l’origine de projets novateurs qui transforment les secteurs clés du Cameroun, à l’image de son initiative révolutionnaire dans le transport : le projet VTC. Conçu pour offrir une véritable autonomie financière aux chauffeurs, ce modèle repose sur un principe simple mais puissant : permettre à chaque conducteur de devenir propriétaire de son véhicule après une période d’exploitation, en remboursant progressivement l’investissement initial. Bien plus qu’un simple projet de transport, cette initiative façonne une nouvelle génération d’auto-entrepreneurs, modernisant ainsi le secteur tout en créant des opportunités économiques durables.

VTC : Un concept innovant adapté au Cameroun

Déjà largement répandu en Occident, le modèle VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur) trouve désormais une place de choix au Cameroun, grâce à l’engagement de Jéhu Ndoumi. À la différence des taxis classiques, les chauffeurs VTC proposent un service sur réservation, garantissant une expérience de transport personnalisée, efficace et sécurisée. Leur profession repose sur des exigences précises : ponctualité, qualité de service et disponibilité, autant d’atouts qui redéfinissent les standards du secteur au Cameroun. En lançant ce projet, Jéhu Ndoumi ne se contente pas d’importer un modèle économique, il l’adapte aux réalités locales et le transforme en un véritable levier d’insertion professionnelle pour les jeunes Camerounais.

Un visionnaire au service de l’avenir camerounais

À travers ses nombreuses initiatives, cet entrepreneur de talent s’impose comme l’une des figures majeures de l’innovation et du développement économique au Cameroun. Son engagement en faveur de la jeunesse et de l’entrepreneuriat illustre avec force une conviction profonde : le Cameroun de demain se construira grâce à des idées audacieuses, des actions concrètes et une jeunesse prête à relever les défis du XXIe siècle. Ce 28 février, Bruxelles sera le théâtre d’un événement stratégique, qui scellera le lien entre la diaspora et le développement économique du Cameroun, ouvrant de nouvelles perspectives pour une jeunesse résolument tournée vers l’innovation et la prospérité.