Akere Muna : Un seul mandat pour résoudre les problèmes du Cameroun, selon son interview sur TV5 Mon

Akere Muna, candidat à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du parti Univers de Prosper Nkou Mvondo, a récemment partagé sa vision pour le Cameroun lors d'une interview sur TV5 Monde. Invité du Journal Afrique le 21 février 2025, il a affirmé avec conviction : « Avec un seul mandat, je suis à même de résoudre nos problèmes au Cameroun ». Cette déclaration forte a suscité de vives réactions, tant au niveau national qu'international.

Une critique acerbe de la corruption systémique

Lors de son passage sur TV5 Monde, Akere Muna n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la corruption systémique qui, selon lui, gangrène le Cameroun. Il a souligné que cette corruption est l'un des principaux freins au développement du pays, affectant tous les secteurs, de l'éducation à la santé en passant par les infrastructures. « La corruption est un cancer qui ronge notre société. Elle empêche les ressources d'être utilisées de manière efficace et équitable », a-t-il déclaré.

Une vision claire pour un changement en profondeur

Akere Muna a présenté une feuille de route ambitieuse pour redresser le Cameroun. Parmi ses priorités figurent la lutte contre la corruption, la réforme du système éducatif, et la relance de l'économie. Il a également insisté sur l'importance de la transparence et de la bonne gouvernance comme piliers essentiels pour un développement durable. « Nous devons instaurer un système où chaque citoyen peut avoir confiance en ses dirigeants. La transparence n'est pas une option, c'est une nécessité », a-t-il affirmé.

Un mandat pour changer les choses

Ce qui distingue Akere Muna des autres candidats, c'est sa promesse de réaliser ces changements en un seul mandat. « Je n'ai pas besoin de plusieurs mandats pour faire ce qui doit être fait. Avec une volonté politique forte et un engagement sans faille, nous pouvons transformer le Cameroun en un pays prospère et juste », a-t-il assuré. Cette promesse a été accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme, mais elle a indéniablement marqué les esprits.

Réactions et perspectives

L'interview d'Akere Muna sur TV5 Monde a généré un buzz considérable sur les réseaux sociaux, où de nombreux Camerounais ont exprimé leur soutien à sa vision. Cependant, certains observateurs restent prudents, rappelant que les défis à relever sont immenses et que les promesses électorales ne se traduisent pas toujours en actions concrètes.

Akere Muna se positionne comme un candidat déterminé à apporter un changement radical au Cameroun. Son interview sur TV5 Monde a non seulement mis en lumière les problèmes actuels du pays, mais aussi offert une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Reste à savoir si son message trouvera un écho suffisant auprès des électeurs camerounais en 2025.