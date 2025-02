CAMEROUN :: Présidentielle 2025:Voici la déclaration de Robert Kona en soutien à la candidature de Paul Biya :: CAMEROON

Le Président National, Président Fondateur du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) rappelle à ses militants et sympathisants l’un des points importants à l’issu du congrès extraordinaire du 1er juin 2024 ténu à Guidiguis à savoir le soutien inconditionnel au Président de la République, Chef de l’Etat.

Le PCRN a été créé pour apporter sa modeste contribution à la construction de notre beau pays. Nullement, il n’a été question pour nous de traîner dans la boue ce que nous avons de précieux, à savoir S.E. PAUL BIYA qui ne cesse de prôner la paix, la stabilité, l’unité et le vivre ensemble.

D’ailleurs nôtre devise l’exprime à souhait à savoir : Vérité -Amour – Paix et notre emblème constituée de la carte du Cameroun sur fond vert et d’un agneau blanc est assez révélateur de notre volonté inébranlable de la recherche constante de la paix, de l’amour de notre pays et de notre attachement à la Réconciliation.

À cet effet, le PCRN demande à S.E. Paul BIYA, Président de la République, Chef de l’Etat de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2025. Nous prenons l’engagement de soutenir sa candidature qui, pour nous, est une assurance tout risque pour le Cameroun.

Fait à Yaoundé, le 31 janvier 2025.

Ont signé (avec les titres mentionnés sur la déclaration );

Kona Robert, Président Fondateur.

Mbolog II Jean Jacques, Maire de Makak, ancien membre PCRN.

Hubert Fils Nyobe, Maire de Makak, ancien membre PCRN.

Dinba Kona.

Amadi Savola.

Aziz Gabriel.

Gorsou Nisso.

Fotsing Jordan.

Laomanga Albert.

Augustin Nenklola.