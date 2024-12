France : Un nouvel élan politique sous François Bayrou

Ce jour a été rythmé par l’attente de l’annonce du nouveau gouvernement formé par François Bayrou, conformément à son agenda fixé avant les fêtes de fin d’année. L’annonce tant attendue a été faite ce soir à 18h30. Bien que Bruno Retailleau et Rachida Dati conservent respectivement les portefeuilles de l’Intérieur et de la Culture, c’est une équipe largement renouvelée qui fait son entrée en scène. La liste, comprenant 14 ministres et 21 ministres délégués, a été dévoilée par le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler.

François Bayrou, désormais Premier ministre, a rappelé des figures de poids telles que Manuel Valls et Élisabeth Borne, signalant son ambition de conjuguer expérience et détermination dans la gestion du pays. Autre retour remarqué, celui de Gérald Darmanin en qualité de garde des Sceaux. À l’inverse, Xavier Bertrand, initialement pressenti, a été écarté, en grande partie à cause de ses déclarations critiques envers l’extrême droite et de la pression exercée par les dirigeants de ce camp politique. Sur le plan personnel, François Bayrou est une figure rassurante.

Calme, posé et réfléchi, il rappelle par certains aspects François Mitterrand. Historiquement ancré dans les arcanes du pouvoir, Bayrou s’est tenu à l’écart des polémiques inutiles, préférant se consacrer à la réflexion et à l’action. Historien de formation, il maîtrise les grands tournants de l’histoire de France, en particulier les périodes de crise. Son expérience et ses rencontres avec plusieurs présidents de la Ve République font de lui un acteur clé du système. Cette profondeur et cette maîtrise des enjeux nationaux seront ses alliées pour affronter les turbulences à venir et guider le pays avec discernement et sérénité.