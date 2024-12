CAMEROUN :: Samuel Eto'o clarifie la controverse autour de Marc Brys à la tête des Lions Indomptables :: CAMEROON

L'interview accordée par Samuel Eto'o à Christophe Boisbouvier dans LE GRAND INVITÉ AFRIQUE révèle les dessous de la nomination contestée de Marc Brys à la tête des Lions Indomptables. Le président de la FECAFOOT a saisi cette occasion pour clarifier sa position sur cette nomination qui fait couler beaucoup d'encre dans le football camerounais.

Au cœur du débat se trouve non pas la compétence du nouveau sélectionneur national, mais plutôt le respect des procédures institutionnelles. Eto'o souligne l'importance capitale du respect des statuts de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT dans le processus de nomination. Cette approche témoigne d'une volonté de renforcer la gouvernance sportive au sein du football camerounais.

La vision initiale de la fédération visait à "nationaliser le banc de touche", une stratégie qui avait conduit à la nomination de Rigobert Song. Cette approche s'appuyait sur la volonté de valoriser l'expertise locale et d'éviter les contentieux coûteux souvent associés aux entraîneurs étrangers. Sous la direction de Song, l'équipe avait atteint ses objectifs majeurs, notamment la qualification pour la CAN et la victoire historique à Blida.

Concernant Marc Brys, Eto'o adopte une position pragmatique et constructive. "Ses victoires sont les nôtres, ses défaites aussi sont les nôtres", déclare-t-il, soulignant l'importance du succès collectif pour le développement du football national. Cette approche souligne la dépendance des fédérations africaines aux performances de leurs équipes nationales, les prize money des grandes compétitions permettant le financement d'infrastructures essentielles.

L'ancien capitaine des Lions insiste sur l'importance du cadre légal dans la gestion du football camerounais. Cette position reflète une volonté de professionnalisation et de transparence dans la gouvernance du football national, où la responsabilité et la redevabilité sont au centre des préoccupations.

En conclusion, cette intervention d'Eto'o marque un tournant dans la gestion des affaires du football camerounais, privilégiant le respect des institutions et la transparence, tout en soutenant l'équipe nationale dans sa quête de succès.