CAMEROUN :: Roger Milla critique violemment la gestion des subventions du football par Mouelle Kombi :: CAMEROON

Une nouvelle polémique secoue le football camerounais alors que Roger Milla, légende des Lions Indomptables, s'est livré à une critique virulente de la gestion des subventions sportives sur le plateau de Bnews 1. L'ambassadeur itinérant à la présidence de la République a notamment pointé du doigt les récentes décisions du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi.

Au cœur de la controverse se trouve la décision du ministre de convoquer directement les présidents de clubs pour leur verser les fonds destinés aux championnats, court-circuitant ainsi la Fecafoot (Fédération Camerounaise de Football). Cette initiative concernant une enveloppe de 350 millions de FCFA, destinée au financement du championnat Elite One et Two, a provoqué l'ire de l'ancien attaquant vedette.

Lors de son intervention dans l'émission "Les Eglisiens" animée par Ernest Obama, Roger Milla n'a pas hésité à qualifier cette démarche de "provocation de trop". Sa colère s'est également dirigée vers les présidents de clubs ayant répondu favorablement à l'invitation du ministre, les qualifiant de manière peu flatteuse, illustrant ainsi la profonde division qui règne actuellement dans le football camerounais.

Cette situation met en lumière les tensions persistantes entre le ministère des Sports et la Fecafoot concernant la gestion des ressources allouées au football. La décision ministérielle de court-circuiter l'instance fédérale soulève des questions sur la gouvernance du sport roi au Cameroun et le respect des prérogatives de chaque institution.

La sortie médiatique de Roger Milla, figure respectée du football camerounais et mondial, donne une nouvelle dimension à cette crise. Son statut d'ambassadeur itinérant à la présidence de la République confère un poids particulier à ses déclarations et pourrait avoir des répercussions significatives sur la suite des événements.

Cette controverse intervient dans un contexte déjà tendu pour le football camerounais, alors que les championnats nationaux font face à des défis organisationnels et financiers. La subvention gouvernementale de 350 millions de FCFA était initialement destinée à soutenir le développement des compétitions MTN Elite One et Two, mais la méthode de distribution choisie semble avoir exacerbé les tensions plutôt que de les apaiser.

L'intervention de Roger Milla souligne l'urgence d'une clarification dans la gestion des fonds destinés au football camerounais et appelle à un meilleur respect des institutions sportives établies. Cette situation pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir du football national et les relations entre les différentes instances qui le gouvernent.