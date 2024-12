CAMEROUN :: Yaoundé : Un homme de 57 ans demande le divorce pour violences conjugales et familiales :: CAMEROON

Un homme brisé par des violences conjugales et familiales

Faustin, 57 ans, traverse une période sombre de sa vie. Marié à Viviane, il affirme être victime de violences physiques, psychologiques et économiques infligées par les enfants de cette dernière, issus de précédentes relations. Après avoir soutenu leur scolarisation et contribué au bien-être du foyer, Faustin a vu sa vie basculer à la suite d’un accident de la route qui lui a coûté son emploi.

N’ayant plus les moyens de subvenir aux besoins de la maison, il explique avoir été soumis à des humiliations répétées, à des injures publiques et à des sévices corporels. Incapable de supporter davantage cette situation, il a décidé de quitter le domicile conjugal, situé dans un quartier populaire de Yaoundé, pour se réfugier dans une chambre et entamer une procédure de divorce.

Une procédure judiciaire en cours

Faustin a porté son combat devant le Tribunal de premier degré (TPD) de Yaoundé. Il a introduit une requête en divorce et accusé sa femme Viviane, ainsi que ses enfants, de comportements abusifs. Déterminé à mettre un terme à cette union qu’il qualifie de toxique, il a affirmé devant le juge avoir tout tenté pour préserver la paix dans le foyer avant de prendre cette décision.

Malgré la convocation régulière de Viviane, celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience tenue la semaine dernière. Une absence qui n’a pas empêché Faustin de persister dans sa démarche judiciaire, espérant obtenir réparation et tourner définitivement la page de ce mariage tumultueux.

Une réalité peu souvent médiatisée

Les cas de violences conjugales envers les hommes restent peu médiatisés, bien que réels. Selon les spécialistes, les victimes masculines ont souvent du mal à se manifester, notamment en raison des stéréotypes sociaux et de la peur du jugement. Cette affaire met en lumière une problématique encore taboue au Cameroun et appelle à une réflexion sur la nécessité de soutenir toutes les victimes de violences familiales, quel que soit leur genre.

Une décision attendue

Le tribunal devrait statuer prochainement sur cette requête en divorce. Pour Faustin, il s’agit de retrouver une paix intérieure et de reconstruire sa vie loin des tumultes de son ancien foyer.