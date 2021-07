Paul Biya en Suisse: La diaspora combattante interpelle le président de la Confédération Suisse :: SWITZERLAND

Le chef de l’Etat camerounais Paul Biya se trouve en Suisse depuis le 11 juillet 2021 pour une visite privée.

Monsieur Guy Parmelin, Président de la Confédération Suisse, que dirait le Peuple Suisse si en votre qualité de Président du Conseil de la confédération, vous alliez vous installer dans l’un des hôtels les plus huppés de la Capitale Camerounaise, et vous livrez aux orgies funestes et aux plaisirs en tout genre, dilapidant ainsi l’argent du contribuable Suisse que vous êtes censée protéger et fructifier ? Que dirait le Peuple Suisse, votre Peuple, si vous vous installez dans un hôtel de Yaoundé, entourée par un bataillon de courtisans qui vous donnent l’illusion de grandeur, en pillant sans vergogne votre pays ? Que dirait votre Peuple si vous installiez votre famille au Cameroun, loin de la Suisse dont la destiné vous a été confiée? La réponse à ces questions parait évidente : Vous seriez destitué, arrêté, jugé et envoyé en prison.

Les associations de la diaspora combattante Camerounaise pensent pour leur part que Monsieur Guy Parmelin, Président du Conseil National de la Confédération Suisse tolère ce "gaspillage à Paul Biya, le Président à vie autoproclamé du Cameroun, qui vit aujourd’hui au sixième étage de l’Hôtel Intercontinental, dans une suite présidentielle qu’il a presque achetée, et se rend au Cameroun de temps à autres comme un étranger."

L'avion privé de Monsieur Paul Biya, acquis par des manœuvres dignes d’un polar avec des fonds puisés dans les caisses publiques, est stationné, aux frais du contribuable Camerounais, dans un hangar aménagé pour parquer les jets appartenant aux milliardaires des pays du Golfe.

En séjournant au "sixième étage de l’Hôtel Intercontinental", le Président du Conseil National de la Confédération Suisse tolère également que Paul Biya abandonne son pays qu’il a enfoncé dans l’abîme de la misère et de la corruption avec 38 ans de gabegie pour venir vivre en Suisse et jouir des douceurs et des plaisirs acquis grâce aux sacrifices et à la sueur du Peuple Suisse.

"Notre pays ( le Cameroun)est doté un sous-sol immensément riche, avec plusieurs ports en eau profonde qui alimentent plusieurs autres pays de l’Afrique Centrale, faisant du Cameroun un pays stratégique dans le sud du Sahara. Nous avons un peuple qui travaille sans relâche, parfois pour survivre simplement, dans ce flot immense de la misère qui est le seul souvenir que le « Renouveau » lègue au Camerounais. Nous pouvons faire autant, sinon mieux que le Peuple Suisse, pour reconstruire notre pays. Le seul problème des Camerounais, c’est Paul Biya."

Une manière de dire selon nous qu'en acceptant le président camerounais sur votre territoire, les autorités locales Suisses tolèrent ses agissements antipatriotiques que les Suisses ne peuvent tolérer à leurs propres dirigeants.

En acceptant de recevoir ce dictateur sanguinaire du Cameroun sur votre sol, la confédération Suisse brise le statut de la neutralité politique que la Suisse a bâti à travers les siècles" et par extension, la Suisse devient "du coup un pays qui pratique le recel des biens publics tout en contribuant à la ruine du Cameroun et à la clochardisation des camerounais tout en confirmant également" des soupçons selon lesquels Paul Biya détient en Suisse des comptes secrets où il cache l’argent volé aux Camerounais,

Rappellez-vous Monsieur, une bagarre a eu lieu dans l’hôtel Intercontinental, le 25 juin 2019, puis six agents de Paul Biya avaient été condamnés par la justice genevoise pour avoir molesté un journaliste

Rappelez vous également qu'à l'issue de ce manquement criarde, la Berne fédérale a mis la pression pour que Paul Biya quitte la Suisse.



Par conséquent, les associations de la diaspora combattante Camerounaise attirent l’attention du Peuple Suisse sur les dérives de Paul Biya sur leur territoire.

La diaspora combattante Camerounaise tient à rappeller qu'elle souhaite qu'il ait une réfonte consensuelle du Code électoral camerounais, la libération de tous les prisonniers politiques, la mise sur pied d'un dialogue inclusif participatif et actif au sujet de la crise anglophone au Cameroun et la mise sur pied au Cameroun d'un processus sociétal corollaire des valeurs démocratiques

Nous organiserons une manifestation à Genève pour exprimer notre désapprobation vis-à-vis de la présence de ce dictateur d'un autre siècle sur le territoire Suisse.

Une caravane de contestation des camerounais épris de liberté et de démocratie partira des rues de Bruxelles, Paris, Londres, Milan, Bilbao pour Genève dans les minutes qui suivent .

La patrie ou la mort, nous vaincrons

Bruxelles, Paris, Washington, Genève, Bilbao, Berlin, Londres.... le 12 juillet 2021.

Pour la diaspora Camerounaise combattante

1-Les BAS ( Brigade Anti-Sardinards)

2-Le CCD ( Conseil des Camerounais de la Diaspora)

3-Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora)

4-Les Amazones du Changement

5-CWC (Cameroon We Can)

6-Les Amazones du Changement

7-Les Bobbi Tanap

8-Les Camerounais Indignés

9-Les Femmes du Changement

10-L'Alternance c'est Kamto

11-Les Amazones du Changement

12-Les Amazones de la Résistance

13-United 4 Cameroon

14-Les FIT (Femmes Indignées Tanap)

15-Les Fourmis Magnans

16-Amazone de France Officielle

17-Amazones originelles

18-Amazones les Justiciers

19-KOR

20-Mouvement de Février 2008

21-Action Solidaire Internationale

22-BFR (Bureau Fédéral de la Révolution)