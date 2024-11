CAMEROUN :: Double éboulement de Dschang : Les hommages se multiplient pendant que les recherches se poursuivent :: CAMEROON

À la Falaise de Dschang, les recherches se poursuivent pour extraire des personnes et des engins ensevelis par la terre, après le double glissement de terrain survenu mardi, 5 novembre 2024.

Si le bilan officiel fait état de quatre personnes décédées dans ce drame, des familles à la recherche de leurs proches disparus, sont toujours présentes sur les lieux. Selon des sources, près d'une cinquantaine de personnes reste introuvable.

Le double glissement de terrain survenu à la falaise de Dschang, fait jaser sur les réseaux sociaux. Des internautes et autres personnalités sportives et politiques partagent la douleur des familles et des victimes de cette catastrophe naturelle.

Sur sa page Facebook, Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot, demande des prières pour les victimes et leurs familles. «Toutes nos pensées les plus pieuses pour les familles endeuillées à la suite du double éboulement à la fin de la falaise de Dschang. Union de prières pour les victimes et leurs familles», écrit l'ancien capitaine des Lions Indomptables.

Cabral Libii, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), appelle «le Gouvernement à prendre ses responsabilités régaliennes et à apporter aux familles sinistrées, une protection étatique conséquente».

Maurice Kamto, du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) quant à lui, souhaite que «Les responsables des manquements ayant conduit à cette catastrophe doivent en répondre». Akere Muna, du Mouvement Now, dit être «Profondément attristé d'apprendre le tragique glissement de terrain à La Falaise, Dschang dans Région de l’Ouest au Cameroun».