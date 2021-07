CAMEROUN :: Rétropédalage : Quand Maurice Kamto se ravise :: CAMEROON

Depuis quelques temps, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun fait montre d’une attitude de plus en plus conciliante.

C’est un Maurice Kamto de plus en plus conciliant qui s’exprime ces derniers temps. Par le passé, le leader du MRC a par exemple été taciturne sur la question de la sécession anglophone. Il a aussi gardé le silence sur les actes de délinquance perpétrés par certains mouvements extrémistes notamment la Brigade anti-sardinard. Mais ces derniers jours, Maurice Kamto semble s’être ravisé. L’homme multiplie des sorties pour se désolidariser de certains projets. Le 3 juillet dernier, alors qu’une manifestation de la diaspora débutait à Paris, Maurice Kamto a tenu à mettre les choses au clair. Sur sa page Facebook, le président du MRC a informé l’opinion que sa formation politique n’est pas liée aux manifestations de Paris.

« Le MRC n’organise aucune manifestation ce jour devant l’Ambassade des USA à Yaoundé ou ailleurs dans le monde. Il n’en organise aucune devant l’ambassade d’aucun pays dans le monde. Les commanditaires de tels projets doivent se dévoiler et en assumer l’entière responsabilité », écrivait l’opposant à Paul Biya. Mardi encore, le leader du MRC a frappé un coup fort en se désolidarisant ouvertement du projet sécessionniste. « Penser s’allier au MRC dans l’espoir d’obtenir la sécession est une grosse illusion. Le MRC se bat pour un Cameroun uni avec tous ses enfants y compris ceux qui ont pris des armes à cause des frustrations et injustices consécutives à la mauvaise gouvernance du régime en place. Le MRC n’entend sous aucun prétexte céder un seul centimètre du territoire du Cameroun. Le MRC est ouvert à un dialogue franc et sincère avec tous les fils et filles du Cameroun afin d’aplanir nos différents et mettre sur pied les fondations d’une nation de paix, de justice et de prospérité pour tous ses enfants », a écrit Maurice Kamto. Et d’ajouter : « Le MRC se bat pour l’unité du Cameroun et jamais il ne sera complice de sa division ».

En fin de semaine dernière le président du MRC avait déjà condamné les personnes qui tiennent des discours haineux sur les réseaux sociaux : « Mon attention a été attirée sur la persistance des dérives langagières de certains de nos compatriotes, notamment dans les réseaux sociaux, en dépit de ma condamnation réitérée et sans ambages des propos haineux, tribalistes, méprisants ou dégradants et mes exhortations à l’expression des désaccords dans la civilité », avait-il déploré dans un communiqué.

Si au sein de l’opinion l’on estime que Maurice Kamto est revenu à de meilleurs sentiments, plusieurs analystes pensent plutôt que le leader du MRC n’est pas sincère dans ses prises de position et que son discours est contradictoire. « C’est un jeu. Maurice Kamto n’est pas sincère dans ce qu’il dit. Il faut qu’il soit politiquement cohérent. Il ne peut pas dire qu’il ne soutient pas la sécession et félicité une mobilisation où des gens ont manifesté en première ligne avec le drapeau sécessionniste. Il s’agit d’un théâtre savamment orchestré », explique le politologue Éric Mathias Owona Nguini.

Un avis qui n’est pas très loin de celui d’Aristide Mono qui pense qu’« on a l’impression d’avoir à faire à un discours contradictoire quand on sait qu’il y a un certain écart entre ce qu’il dit et ce qui est fait. Lors de la manifestation de Paris, on a observé une certaine prédominance de la figure de Maurice Kamto. On n’arrive donc pas à établir à priori une distance entre ce qu’on a vu et ce qui a été dit. Surtout qu’on a vu des militants bien connu du MRC, notamment Wilfried Ekanga dans cette manifestation. »