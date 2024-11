CAMEROUN :: Jéhu Ndoumi rejoint le conseil d’administration du Fonds d’investissement français POLARIS :: CAMEROON

C’est un événement marquant dans les sphères des finances et de l’entrepreneuriat français. Jéhu Ndoumi, investisseur de renommée internationale, dont l’engagement depuis plus de vingt ans a contribué au développement de l’Afrique et de l’Europe par des investissements structurants, intègre aujourd’hui le cercle restreint du conseil d’administration du Fonds d’investissement français Polaris. Cet acteur majeur de la finance s’est distingué ces dernières années par son engagement à mobiliser des ressources précieuses pour financer des projets de développement durable en Afrique.

POLARIS se positionne comme un Fonds novateur dédié aux PME et ETI de croissance, éléments clés de la relance économique française et européenne. Ses ambitions sont résolument tournées vers la transformation numérique et écologique des villes et territoires, et vers la reconstruction d’une souveraineté industrielle. Ce fonds s’adresse aux entreprises liées aux pôles de compétitivité en France et en Europe, avec pour objectif de soutenir des secteurs stratégiques à haute valeur ajoutée. L’innovation de POLARIS réside dans son approche : il s’appuie sur le réseau de Pôles de Compétitivité partenaires, réputés pour leur expertise en innovation technologique et en services de pointe. Ce fonds offre également aux investisseurs institutionnels, particulièrement soucieux de l’impact économique, social et environnemental de leurs investissements, une place dans sa gouvernance, renforçant ainsi une culture de vision à long terme.

Quel rôle pour Jéhu Ndoumi et le groupe d’investissement Yunus ?

L’arrivée de Jéhu Ndoumi au conseil d’administration de POLARIS est perçue par les fondateurs comme un atout stratégique. Son expertise et son expérience seront des leviers précieux pour orienter les décisions du fonds. En tant que membre de ce conseil, il sera chargé de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises des pôles de compétitivité en Afrique, facilitant leur expansion et l’accès à des marchés émergents sur ce continent. Les investisseurs de POLARIS restent persuadés que le leadership de Monsieur Ndoumi, conjugué à sa vision stratégique, apportera une contribution significative à la réussite des projets d’investissement en Afrique. Le fonds a fait le choix d’accompagner l’expansion des entreprises françaises au sein de cet environnement dynamique, renforçant ainsi les liens entre les pôles de compétitivité européens et les opportunités de croissance en Afrique. Grâce à cette nomination, Jéhu Ndoumi et le groupe Yunus joueront un rôle crucial dans la réalisation des ambitions de POLARIS, une initiative qui marie innovation, impact social et engagement environnemental dans la relance économique et la croissance durable.