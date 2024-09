Cameroun vs Namibie à Garoua : Victoire d'Eto'o face aux oppositions du ministre et de la CRTV :: CAMEROON

La décision de tenir le match Cameroun vs Namibie à Garoua marque un tournant décisif dans la gouvernance du football camerounais. Cette annonce, qui peut être perçue comme une victoire pour Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, face aux oppositions du ministre des Sports Narcisse KOMBI MOUELLE et de l'ancien gardien de but Joseph Antoine Bell, révèle les tensions sous-jacentes au sein de l'administration sportive du pays.

Le ministre des Sports est arrivé à Garoua dans le même avion que les Lions Indomptables, accompagné du sélectionneur et du staff dirigé par Benjamin BANLOCK. Ce voyage commun pourrait être interprété comme un geste de conciliation après les désaccords sur le lieu du match.

Initialement, un trio composé du Ministère des Sports (MINSEP), de l'ONIES, et de la Cameroon Radio Television (CRTV) avait tenté d'ériger des obstacles à la tenue du match à Garoua. Le MINSEP insistait pour que la rencontre se déroule à Yaoundé. L'ONIES, de son côté, avait émis des doutes sur la capacité du stade de Garoua à accueillir un tel événement.

La CRTV, quant à elle, avait soulevé des problèmes techniques potentiels pour la diffusion du match depuis Garoua. Ces obstacles, qui semblaient insurmontables il y a peu, paraissent aujourd'hui avoir été résolus, ou du moins mis de côté, permettant la tenue du match dans la ville du nord du Cameroun.

La décision finale de maintenir la rencontre à Garoua peut être considérée comme une victoire politique pour Samuel Eto'o. L'ancien joueur international, désormais à la tête de la FECAFOOT, a su faire prévaloir sa vision d'une décentralisation des grands événements footballistiques, malgré les réticences des institutions établies.

Ce choix n'est pas anodin et pourrait avoir des répercussions importantes sur l'avenir du football camerounais. En délocalisant un match crucial hors de la capitale, Eto'o envoie un signal fort sur sa volonté de développer le football dans toutes les régions du pays. Cette stratégie pourrait non seulement renforcer l'engouement populaire pour l'équipe nationale, mais aussi stimuler le développement des infrastructures sportives à travers le Cameroun.

Cependant, la défaite apparente de Narcisse KOMBI MOUELLE et de Joseph Antoine Bell dans ce bras de fer soulève des questions sur l'équilibre des pouvoirs au sein du football camerounais. La capacité d'Eto'o à surmonter les oppositions institutionnelles témoigne de son influence grandissante, mais pourrait aussi exacerber les tensions avec les acteurs traditionnels du sport camerounais.

L'enjeu dépasse désormais le simple cadre sportif pour s'inscrire dans une dynamique plus large de gouvernance et de développement territorial. Le succès ou l'échec de l'organisation de ce match à Garoua sera scruté de près et pourrait servir de modèle - ou de contre-exemple - pour les futurs événements sportifs au Cameroun.

Alors que les Lions Indomptables se préparent à affronter la Namibie, tous les yeux seront rivés non seulement sur le terrain, mais aussi sur les coulisses. La performance de l'équipe nationale sera bien sûr primordiale, mais la réussite organisationnelle de l'événement à Garoua aura des implications tout aussi importantes pour l'avenir du football camerounais.

En fin de compte, ce match Cameroun vs Namibie s'annonce comme bien plus qu'une simple rencontre sportive. Il symbolise un tournant potentiel dans la gestion du football au Cameroun, avec des enjeux qui dépassent largement les 90 minutes de jeu.