CAMEROUN :: Joseph ABENA : Un professionnel chevronné au parcours singulier :: CAMEROON

Le marketing, la gestion des marques et la communication sont ses domaines de prédilection, comme si son ADN y est implanté.

Joseph Abena est l'actuel Directeur Marketing et Communication de UBA Cameroon, l'une des principales institutions bancaires du pays. Avec plus de 18 ans d'expérience dont plus de 13 ans dans des rôles managériaux au sein d'environnements multiculturels dynamiques, Il a travaillé pour des multinationales de premier plan telles que Vodafone, Orange, Orange Money, Ecobank, et UBA, où il a occupé des postes de leadership dans les secteurs des Télécommunications, de la Fintech, et de la Banque. Grâce à ce riche parcours, il a reçu plusieurs distinctions pour ses performances, notamment pour ses réalisations en matière d'inclusion financière et d'innovation.

Le comité du Prix Leader d'Afrique du Consortium des Directeurs de Publication du Cameroun et de l'Afrique Centrale conduit par son président en exercice Peter Claver Balebna journaliste par ailleurs Directeur de la publication du magazine et tabloïd et site internet Cameroun Express, qu'accompagnaient Gamal Abdel Nasser MachiA, Journaliste Directeur de Publication de Mosaïques International, Président de la Convention Panafricaine des Médias et Henri Ndong de l'hebdomadaire la Mousson du Gabon, a remis solennellement ce sésame à Joseph ABENA lors d'une rencontre au siège de l'institution bancaire au début du mois de juillet dernier à Douala.

Au cours de ladite cérémonie, le président du consortium a exhorté le récipiendaire a continué sur la même lancée afin de contribuer à l'émergence du continent africain. En réponse, Joseph Abena Directeur Marketing et Communication de UBA Cameroon lauréat du prix, a exprimé toute sa gratitude au Consortium pour cette marque de reconnaissance soudaine car n'étant pas au parfum en amont. En rappel, le Consortium des Directeurs de Publication du Cameroun et de l'Afrique Centrale est un organisme créé il y a 6 ans, son siège social est à Yaoundé au Cameroun, 152 organes de presse en font partie, accompagner l'émergence du continent africain et ceux qui y contribuent est son leitmotiv.

En tant que Directeur Marketing et Communication de la marque chez UBA Cameroun, il a contribué à faire de la filiale camerounaise la plus rentable du groupe UBA en Afrique après le Nigeria. Joseph est également un éducateur passionné, enseignant des cours en stratégie numérique et en finance digitale dans des universités locales et internationales. Ingénieur en Informatique et expert Certifié en Microfinance, Crédit-bail et Communication de crise, ce jeune loup aux dents très longues, poursuit actuellement un doctorat en Recherche Avancée en Machine Learning et Big Data à l'école doctorale de l'Université de Douala. "Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années", bon vent monsieur le Directeur !