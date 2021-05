CAMEROUN :: Le set décisif de Yannick Noah :: CAMEROON

Le célèbre tennisman d’origine camerounaise sollicite l’accompagnement du Mindcaf, à travers la mise à disposition des espaces, pour la promotion de sa discipline de prédilection dans son pays natal.

Quiconque connaît Yannick Noah n’a point été surpris par son vestimentaire simple. T-shirt blanc, pantalon survêtement noir assorti d’une paire de tennis et d’un chapeau de même couleur, le parrain de la société Tara Sport and Entertainment est arrivé au ministère des Domaines, du Cadastre et des affaires foncières(Mindcaf), hier 25 mai 2021 pour une audience.

Au cours de cette dernière, il a expliqué son projet au patron des lieux, Henri Eyebe Ayissi. Il s’agit, relate le célèbre tennisman, de développer son sport de prédilection dans son pays natal. Pour ce faire, il sollicite, des pouvoirs publics, la mise à disposition des espaces, en occurrence le site abritant le tennis club de Douala. Ce dernier, faisant partie du domaine privé de l’Etat, est occupé par des « personnes irrégulières ». C’est ainsi que les pouvoirs publics, par le biais du Mindcaf, vont engager des procédures pour récupérer ce patrimoine, sous exploité et le mettre à la disposition de la société Tara Sport and Entertainment. Selon les termes du contrat qui lie (ou va lier) les deux parties, il s’agit d’un bail emphytéotique d’une durée 18 ans, renouvelable.

D’une superficie de 6000 m 2, le tennis club de Douala sera réhabilité et servira d’infrastructures de haut niveau pour la promotion de ce sport encore considéré comme mineur au Cameroun. Le projet, apprend-on, ne se limitera pas uniquement dans la ville de Douala, d’autres espaces dans le domaine de l’Etat seront mis à la disposition de la société Tara Sport and Entertainment, à Yaoundé et ailleurs. De son côté, la structure, révèle son parrain, s’investit aussi dans la promotion de la culture, notamment la musique, seconde passion de Yannick Noah, après le tennis. En effet, le vainqueur de Roland Garros en 1983 et capitaine de l’équipe nationale de tennis de la France est auteur de trois albums.

En mai 2016, il a lancé un projet baptisé Cité des cinquantenaires qui, jusqu’à présent, est resté lettre morte à cause, dit-on, d’un conflit foncier. Ce dernier projet visait, apprendon, la production de plus de 600 logements sociaux hauts standing livrés clés à mains, pour sa première phase.