CAMEROUN :: HENNESSY DEVOILE LE PROJET IN THE PAINT CAMEROON

Hennessy dévoile une fusion innovante entre l’art urbain et le basket grâce à son initiative « In the paint Cameroon"

La maison de Cognac Hennessy est fière d’inaugurer et de présenter son projet « In The Paint » transformant le terrain de basket du complexe sportif de Etoudi en œuvre artistique.



L'artiste renommé Guy KOUEKAM a une fois de plus captivé le monde de l'art avec sa dernière création, réalisée spécialement pour la maison Hennessy dans le cadre du projet "In the Paint". Réalisée sur le terrain de basket du populaire complexe sportif d’Etoudi, cette œuvre saisissante rend hommage à la vibrante culture de la ville de Yaoundé tout en célébrant l'essence du basket.



Lancée pour la première fois en 2021 à Montréal, au Canada, l'initiative « In the Paint », qui à date a été réalisé dans 11 pays à travers le monde, est un concept unique initié par la maison Hennessy.

Le soutien aux communautés locales et aux artistes a depuis toujours fait partie de l’ADN de la maison de Cognac Hennessy. C’est donc en soutien aux arts et au sport qu’Hennessy et ses partenaires ont initié ce projet.

Pour la réalisation de ce projet, Hennessy a collaboré avec M. Guy KOUEKAM, artiste pluridisciplinaire camerounais basé à Douala. Ancien graphiste, son travail éclate de couleurs audacieuses et de motifs flamboyants aux accents urbains. Il est capable de fondre des formes et des symboles de la tradition avec des couleurs et des compositions modernes. Guy KOUEKAM célèbre la beauté de l’Afrique, partant de son peuple à son environnement et ses traditions. Il vise à dépasser les stéréotypes sur l’Afrique à travers son travail, en apportant un point de vue de l’intérieur.



Inspiré par les riches caractéristiques de Yaoundé, Guy KOUEKAM a intégré dans son œuvre les nuances distinctives du sol rouge emblématique de la région, ainsi que les nombreux fleuves qui serpentent à travers le paysage camerounais. Cette fusion audacieuse de couleurs et de formes évoque la vitalité et la diversité qui définissent la ville et ses habitants.

En unissant l'esthétique du basket et les éléments emblématiques du Cameroun en générale et de Yaoundé en particulier, Guy KOUEKAM a également inclus des clins d'œil subtils au parcours remarquable de Joakim NOAH ancien célèbre joueur de la NBA. Ces références symboliques en chiffre (13) et en couleur (rouge) témoignent de l'impact mondial du basket et de la capacité du sport à transcender les frontières culturelles.

"À travers cette œuvre, je voulais capturer l'énergie et la passion qui animent à la fois Yaoundé et le monde du basket", explique KOUEKAM. "C'est un honneur de collaborer avec Hennessy pour créer quelque chose d'aussi significatif et inspirant."



C’est donc dans une ambiance de célébration que ce mercredi 05 Juin 2024, de nombreuses personnes d’influence, personnalités publiques, amateurs de basket et amis de la marque ont pris part à l’inauguration et à la renaissance de ce terrain situé au quartier Etoudi.

À cette occasion, la star internationale de basket Joakim NOAH, connu pour son implication sociale et caritative a également répondu présent et découvert cette fresque qui est sans aucun doute l’une des plus belles réalisées au Cameroun à ce jour.

A propos de Hennessy



Leader du Cognac, la Maison Hennessy a brillé dans le monde entier par son exceptionnel savoir-faire depuis plus de 250 ans. Construit sur l'esprit de conquête du fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Basée au cœur de la Charente, Hennessy est également un pilier indéfectible de l'économie régionale. Le succès et la longévité de la Maison sont ancrés dans l'excellence de ses cognacs, dont chacun est né d'un processus unique de transmission de savoir-faire de génération en génération.



A propos de Guy KOUEKAM



Guy KOUEKAM est un artiste visuel basé au Cameroun, reconnu pour son utilisation audacieuse de la couleur et de la forme pour capturer l'essence de la vie africaine contemporaine. Son travail a été exposé dans le monde entier et il continue d'inspirer par sa vision unique et son engagement envers l'expression artistique authentique.

La photographie, la mode, le design et les beaux-arts trouvent un point de collision dans le travail de Guy KOUEKAM qui s’inspire de tout ce qui l’entoure, mais aussi de ses rêves et visions personnels. Il expérimente différents supports et techniques ; sa créativité semble sans limite.

