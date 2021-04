BÉNIN :: Bénin: quatre Ambassades et la délégation de l'UE regrettent les violences préélectorales :: BENIN

Les Ambassades d'Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l'Union européenne (UE), ont regretté à travers une déclaration conjointe publiée vendredi à Cotonou, les actes de violences constatés en marge du processus électoral.

"Elles appellent à l'arrêt de ces violences et au retour au calme, et souhaitent que l'élection puisse se dérouler de manière libre, apaisée et transparente, mais aussi l'ensemble des acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d'apaisement", souligne la même source.

Depuis les premières heures du mardi dernier, des marches annoncées pacifiques pour protester contre la prolongation de 45 jours du mandat du président Patrice Talon, se sont transformées graduellement en des manifestations violentes dans plusieurs villes du pays avec des destructions de biens publics et privés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens.

Quelque cinq millions d'électeurs seront appelés aux urnes ce jour-là pour le premier tour de scrutin. Il s'agira de la septième présidentielle dans ce pays depuis février 1990. En vertu du nouveau code électoral, le chef de l'Etat est élu en duo avec un vice-président, au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.