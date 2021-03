CAMEROUN :: LES FEMMES CÉLÈBRENT FRANCIS NGANNOU :: CAMEROON

Les célébrités féminines ont félicité Francis Ngannou, qui, depuis le 27 mars est le champion du monde des poids lourds UFC.

Il est donc le tout premier champion du continent africain dans la catégorie des poids lourds. Une source de motivation pour la jeunesse camerounaise, lorsqu’on connait l’histoire de The Predator, tel qu’il est surnommé. «Le rêve est permis grâce à toi. Merci d’être un modèle pour toute une génération. Trop fière de toi. Much love», déclare Charlotte Dipanda, véritable icône de la musique sur le continent africain. Une publication longuement commentée par sa forte communauté de 2 millions de followers sur Facebook.

Toujours dans le registre de la motivation des jeunes, Marcelle Kuetche parle d’une leçon de vie. «Une victoire qui nous enseigne qu’on n’est jamais trop pauvre pour devenir riche, jamais trop paresseux pour devenir travailleur, jamais trop malheureux pour être heureux.». Elle en profite pour encourager ceux qui ne le sont pas encore à se mettre au travail. «Commence maintenant avec ce que tu as et si tu te dis que tu n’as rien, sache que tu as la plus grande richesse : La vie», déclare celle qui a été dévoilée dans la web série Pakgne sous l’identité de Poupy. Une jeune dame qui vaut aujourd’hui de nombreux followers sur les réseaux sociaux et plusieurs contrats d’égérie à son actif.

L’artiste Mimie n’a pas manqué à l’appel avec un laconique «Champion … congrats», mais on ne peut bouder la joie de Lydol Laslameuse qui a montré toute sa fierté après la victoire de Francis Ngannou «Le genre de choses qui rendent tellement fière … Bravo Champion…#CameroonPride #237».

L’histoire de francis Ngannou est une véritable source d’inspiration. Né à Batié dans les Hauts plateaux de l’Ouest Cameroun, ses parents divorcent lorsqu’il est enfant, il travaille dans une carrière de sable pour survivre. Il commence la boxe à 22 ans alors qu’il est à Douala, puis émigre en France en 2013. Sans domicile, il est recueilli par une association et quelques temps plus tard, commence à s’entrainer gratuitement dans la salle parisienne MMA Factory. Son physique avait impressionné l’entraineur principal et cofondateur du club.

La suite de son histoire est marquée par des combats et des victoires inédites. Francis rappelons-le, est désormais le champion du monde de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) des poids lourds. Il est le tout premier champion du continent africain dans sa catégorie.

Les images de Francis Ngannou émeuvent toute la jeunesse camerounaise. Qu’il s’agisse des photos avec sa maman dans sa cuisine de feu de bois, ou Francis en train de griller du maïs, ou encore The Predator assis dans un beignetariat, avec un plat de beignets-haricot-bouillie devant lui, le champion du monde des poids lourds UFC reste dans la simplicité.