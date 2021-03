Amadou Ali au sujet de la succession au sommet de l'État du Cameroun :: CAMEROON

Paul Biya avait fort peu goûté les propos de l'ancien Vice-premier ministre Amadou Ali au sujet de la succession au sommet de l'État du Cameroun

On en sait un peu plus sur les raisons du limogeage de l'ancien garde des sceaux du gouvernement. Alors Vice Premier Ministre chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali avait été officiellement débarqué pour des raisons de santé et pour son absence répétée aux activités du parti lors des présidentielles d'octobre 2018. En réalité, certaines indiscrétions rapportent qu'après son départ du Ministère de la justice pour celui des relations avec le parlement (Un Ministère bidon) , le sort du bourgeois de Kolofata était déjà définitivement scellé.

En effet, un membre du comité central du RDPC soutient sous anonymat que le Président BIYA avait fort peu goûté les allégations selon lesquelles :" Paul Biya aura le soutien du grand Nord aussi longtemps qu'il voudra resté au pouvoir. Mais n'acceptera jamais une autre candidature d'un ressortissant de la même aire géographique d'origine que lui (Fang Béti-par extension même si elle venait de son fils Franck) ni même celle venant de cette tribu aux fortes assises économiques ( originaires de l'ouest).

Bien que ayant maintes fois démenti s'être confié à Élizabeth Janet Garvey, le limogeage de Amadou Ali était dans l'air du temps, aussitôt les révélations de WikiLeaks publiées. Et si Franck Biya était le successeur caché...