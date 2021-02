CAMEROUN :: Mise au point par Piccini sur le Complexe d’Olembé :: CAMEROON

La Société GRUPPO PICCINI SPA porte à la connaissance de l’opinion publique qu’elle fait l’objet depuis quelques jours d’une campagne de désinformation et de dénigrement ayant pour but de discréditer et de remettre en cause l’ensemble des travaux effectués et livrés par ses soins sur le site de construction du Complexe sportif d’olembé au Cameroun « Stade Paul BIYA ».

En effet, GRUPPO PICCINI a officiellement été félicité par les autorités camerounaises pour l’excellent travail realisé au Complexe Sportif d’Olembé tant pour le temps de réalisation record, que pour la qualité de l’oeuvre rèalisé avec les plus hauts standards internationaux. Il convient de rappeler qu’en date du 30 décembre 2015, le contrat signé entre GRUPPO PICCINI et l’Etat du Cameroun pour un montant global de 163 Milliards de Francs CFA soit 248 Millions d’Euros avait pour objet la conception et la réalisation d’un complexe sportif à Olembé dans la ville de Yaoundé.

Ledit complexe comprenait la conception et la réalisation des infrastructures suivantes selon les plus hauts standards FIFA :

un (01) stade couvert de 60.000 places avec une (01) piste d’athlétisme ;

un (01) complexe de trois (03) salles de cinéma,

un (01) hôtel 5 étoiles de soixante (70) chambres avec trois (03) salles de conférences de deux cent cinquante (250) places chacune,

un (01) centre commercial ;

un (01) musée pour le sport,

un (01) palais omnisport de mille (1000) spectateurs avec terrain de basketball, handball, volleyball ;

une (01) piscine olympique de deux mille (2000) places et deux (02) terrains d’entrainement de mille (1000) places couvertes chacun ;

six (06) terrains de tennis et un (01) Club House ;

quatre (04) terrains extérieurs de basketball et de volleyball et un (01) parking extérieur.

Bien plus, le coût arreté pour la conception et la realisation du Complexe sportif d’Olembé, d’un montant de 163 Milliards de Francs CFA soit 248 Millions d’Euros reste inférieur aux structures semblables dans le monde.

En effet, la société de engineering après évaluation et diligence auprès des Institutions financières, estimait que le minimum acceptable pour un tel projet etait de 268 Millions d’Euros. Quant au remboursement du prêt accordé par les institutions italiennes, d’accord partie, ce dernier devait se faire par l’exploitation commerciale des infrastructures mis à la disposition du peuple camerounais. Le delai d’execution et de livraison des travaux a été arrêté à trente (30) mois à compter du 30 décembre 2015.

Pour différentes raisons administratives indépendantes du GRUPPO PICCINI, les travaux n’ont démarré que courant mars 2017 soit 15 mois après la signature du Contrat. Afin récupérer les 15 mois perdus, nous avons été contraint à la demande du Maître d’Ouvrage, en accord avec le Gouvernement Camerounais de préfabriquer en Italie l’ensemble du matériel en béton armé necessaire à la construction du complexe sportif d’olembé et ensuite acheminer le tout au camroun par bateau. Du point de vue logistique, cette opération de transport de préfabriqués a été considérée comme la plus importante de l’histoire contemporaine.

Avec l’accord express du Maitre d’ouvrage, cette opération exceptionnelle a entièrement été préfinancée par GRUPPO PICCINI. Dans ce contexte, tous les coûts y compris les equipements additionnels ont été assurés par notre Société (équipement, logistique de transport, camions et bateaux) C’est ainsi que dans un temps record soit huit (08) mois de travail nuit et jour, notre équipe a construit entièrement le Stade d’olembé afin de permettre à l’Etat du Cameroun d’organiser la compétition programmée du 15 juin au 13 juillet 2019,conformément aux engagements pris auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF). En effet, GRUPPO PICCINI avait tout mis en oeuvre pour terminer les travaux en mars 2019 soit 3 mois avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Mais contre toute attente, en date du 30 novembre 2018, le Comité exécutif de la CAF a officiellement décidé de rétirer l’organisation de la coupe d’afrique des nations (CAN) au Cameroun, estimant que le Cameroun accusait du retard en matière d’infrastrure et de sécurtité. Par la suite la CAN sera finalement octroyé par ledit Comité au Cameroun en janvier 2021 ; Quant à la résiliation de notre contrat en date du 29 novembre 2019, le taux d’exécution des travaux de construction du stade était alors de 90% avec un pic de personnel de 1429 personnes en activité sur le site. C’est pourquoi, fort de notre réputation et de notre professionnalisme depuis plus de 70 ans en la matière, nous réiterons notre volonté d’accompagner l’Etat du Cameron à achever ce complexe Sportif conformement au projet initial. Dans cette optique, nous sommes disposés à trouver une solution amiable et urgente pour collaborer avec le Gouvernement du Cameroun afin que les travaux soient terminés dans les regles de l’art. Le projet d’olembé, cher au peuple Camerounais et au générations à venir, reste le fruit d’une solide coopèration entre l’Italie et le Cameroun

GRUPPO PICCINI SPA