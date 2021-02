FRANCE :: JACQUELINE NGUIMBOUS: 5 ASTUCES POUR GARDER SON HOMME...

Jacqueline NGUIMBOUS est infirmière, étudiante en psycho-sexologie et passionnée d’écriture.

Lectrice assidue de tout ce qui concerne la romance, l’érotisme et la séduction, elle a, au fil du temps, rassembler plusieurs idées autour de son expérience, qu’elle souhaite aujourd’hui partager au profit de tous.

Sa mère, conseillère conjugale et familiale, baigne dans cet univers psycho-social depuis son enfance et s'en est inspirée.

A qui est destiné ce livre ?

Ce livre est destiné à toutes les personnes qui aspirent à une vie de couple harmonieuse, même si j’ai fait le choix de m’adresser particulièrement à la gent féminine. Vous y trouverez un condensé de mes expériences personnelles et professionnelles ainsi que de mes lectures.

Quelles sont les lectures qui vous ont inspiré ?

J’adore lire, particulièrement les romans de Lucinda RILEY et de Chimamanda NGOZI ADICHIE.

Si vous deviez mettre en avant une phrase du livre, que choisirez vous?

« Grâce à cette investigation interne, vous découvrirez également que le phénomène de la« femme fontaine » n’est pas un mythe, eh oui ! Les femmes aussi peuvent « éjaculer » ».J’ai eu du mal à choisir une seule phrase à mettre en avant dans mon livre, mais je pense que celle-ci, dépeint assez bien mon état d’esprit et le message que je veux faire passer.

Trois adjectifs qui qualifient le mieux votre livre.

Intime

Sans tabou

Pratique

Si vous deviez mettre en avant un extrait du livre, ce serait…

« Apprenez à dialoguer avec votre homme de manière constructive et positive car, c’est grâce au dialogue, qu’on parvient à trouver des compromis qui permettent à la relation amoureuse d’évoluer et de s’endurcir. En général, lorsqu’un couple va mal, il s’agit d’abord d’un problème de communication. […] Au début de la relation, on voit la vie en rose, nul besoin de raviver la flamme car elle est encore flamboyante. Le piège est d’oublier qu’une flamme s’entretient. Afin de ne pas tomber dans la routine, il est important de pimenter son couple de manière régulière et cela passe, évidemment, en grande partie par la séduction. »

Pour information, Jacqueline est encore célibataire, assez paradoxale non...

Contact: nguimbous_jaqueline@yahoo.fr