États-Unis :: La Maison Blanche Récompense Le Pr Mbarika Victor Pour Ses Prouesses Dans Les Tic :: United States

Le professeur Victor Mbarika, un célèbre universitaire camerounais qui a fondé la célèbre université des TIC à Yaoundé, a reçu un Lifetime Achievement Award du président des États-Unis, Joe Biden.

Ce prix prestigieux rend témoignage à cet homme de sciences qui a été consacrée au service désintéressé et aux contributions révolutionnaires au monde universitaire, ainsi qu'aux initiatives mondiales visant à élever les personnes vivant dans la pauvreté et à promouvoir l'excellence éducative.

Le Pr Mbarika, qui est également professeur distingué à l'Université de Caroline de l'Est, a exprimé sa profonde humilité et sa fierté de recevoir ce prix honorable.

Interview du Pr Victor Mbarika: "Je suis extrêmement honoré et touché de recevoir ce prix distingué des mains du président", a déclaré le professeur Mbarika.



« J'ai travaillé dur pour consacrer ma vie et ma carrière à mettre en lumière et à soutenir les initiatives mondiales qui ont contribué à réduire la pauvreté. Ma vision continue est de mettre en valeur ces programmes et de les faire connaître au public.

Les personnes qui ont consacré plus de 4 000 heures de service tout au long de leur vie remporte le prix du président américain pour l'ensemble de leur carrière, une distinction rare.

Les récipiendaires reçoivent un certificat personnalisé, une épinglette, un médaillon ou une pièce de monnaie officielle et une lettre de félicitations du président en plus de la reconnaissance.

Plus tard cette année, le professeur Mbarika recevra officiellement le prix lors d'une cérémonie spéciale à la Maison Blanche.

La Chambre des Lords du Royaume-Uni lui a récemment accordé l'African Leadership Award, une distinction qui avait été accordée à des personnalités emblématiques telles que Nelson Mandela, Kofi Annan et Julius Nyerere.