Gendarmes et policiers quadrillent le village de Sokoudjou

Très tôt samedi matin, le village a été quadrillé par un imposant dispositif des forces de l’ordre.

La communauté Bamendjou de l’intérieur et de la diaspora voulait-elle toujours marcher contre les institutions de la République, le samedi 30 septembre 2021 ? Ceux qui, comme les reporters du Jour, se sont rendus dans les points de chargement des véhicules en direction de Bamendjou, à partir du carrefour Socada, à Bafoussam ou du carrefour Batié, village voisin donnant sur le littoral, n’ont remarqué ni une croissance du trafic en direction de cette localité, ni des regroupements particuliers.

C’était somme toute, une ambiance de week-end. N’empêche, la ville a été quadrillée au petit matin par un important dispositif de gendarmes et de policiers. Sur les réseaux sociaux, une marche de soutien à Sa Majesté Sokoudjou Chendjou II, chef supérieur du groupement Bamendjou, en profonde querelle intellectuelle avec la nomenklatura, était annoncée ce jour. Et le sous-préfet de Bamendjou, Elvis Landry Ndergouillot Marigor, a signé auparavant une décision qui « interdit sur toute l’étendue du territoire de l’arrondissement de Bamendjou, la tenue de toutes manifestations publiques pour la période allant du 29 au 31 janvier 2021».

Le sous-préfet a prévenu que tous les contrevenants aux dispositions de la présente décision s’exposent aux sanctions prévues par réglementation en vigueur, sous le contrôle du commandant de brigade de la gendarmerie, du chef de poste de sécurité publique et du représentant du commissaire spécial. Sauf que quelques jours auparavant, dans un message fortement diffusé, Jean Rameau Sokoudjou Chendjou II a donné des « consignes » à ses supporters. « J'ai écouté vos prières, j'ai vu comment vous me pleurez alors que je suis encore debout, j'ai écouté mes ancêtres et je peux vous rassurer ce matin que je me porte bien, très bien même. Je ne partirai pas comme une poule, je vous dirai au-revoir avant de partir.

C'est le ventre du chien qui aboie », a-t-il écrit, le 26 janvier 2021 à 7h00. « Ne vous dérangez pas à faire le déplacement pour Bamendjou, que chacun reste là où il est, le 30 lorsque le soleil sera exactement au-dessus de nos têtes, 12h00, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, mettez-vous debout pour quelques minutes, mangez le nombre de grains de jujube selon que vous ressentez votre puissance sur vous, les mains tendues vers l'horizon, méditons de manière sincère, confions le Cameroun et tout le peuple à la protection des dieux de nos ancêtres, asseyonsnous pour attendre le message qu'ils vont nous envoyer », prescrit-il. Des images de mangeurs de jujube à midi ont circulé. Sans rassurer les autorités qui ne savent pas d’où peut jaillir la mauvais étincelle.