France :: Interdire Les Medias Francais Au Kamerun!

C'est en tout cas ce que j'aurai fait si j'étais la dirigeante du Kontinent.



Il n'y a aucune erreur. Ç'a aurait peut être été une s'ils affichaient un drapeau Malien, Guinéen, sénégalais, drapeaux ayant des couleurs similaires au nôtre.

J'ai interpellé les décideurs kamerunais sur l'arrivée d'un ancien général français comme ambassadeur sur nos terres. Je demandais qu'ils n'acceptent ses lettres de créance. On ne m'a pas écoutée.



Récemment, je me suis insurgée contre la tournée de ce même général-ambassadeur dans l'arrière pays (voir ma page fcbk. Ça date de moins de 2 semaines). Vous n'avez pas beaucoup réagi dessus. Normal, vous ne comprenez pas les enjeux géostratégiques et géopolitiques actuels et la position très stratégique du Kamerun dans le Golfe de Guinée, zone dont seul le Kamerun peut empêcher la destabilisation plannifiée par l'otan afin d'en controler les richesses naturelles inépuisables.



Si #lalajuntefrancaise, mieux, la JUNTE OCCIDENTALE, détraquée morale a un objectif majeur en Afrique, c'est bien le controle du Golfe de Guinée. Les services de renseignements kamerunais le savent, mais les décideurs, corrompus et compromis jusqu'à la moélle ne bougent pas. Ils laissent un général-ambassadeur rentrer en contact directe avec les populations dans l'arrière pays sous le fallacieux alibi d'une "diplomatie de proximité". Peuvent-ils laisser nos diplomates faire la même chose chez eux?

Pourquoi se croient-ils libres de le faire chez nous?



L'affichage d'un drapeau qui n'est pas le notre dans le reportage d'un évènement aussi réunificateur qu'est la CAN est pour moi, l'annonce de ce qu'ils préparent depuis longtemps contre notre territoire.

A défaut de destabiliser tout le Golfe de Guinée pour en controler ses matières premières stratégiques, il faut acter des cessessions et controler les zones les plus riches de nos pays.



Ils travaillent à identifier des poches de mécontentement, créer des fractions de rebellions, les équipent, les entrainent, leur fournissent des informations satellitaires et organisent des massacres d'innocents pour créer des soulèvements, aidés par des administrateurs kamerunais acquis à leur plan. Et pendant ce temps les kamerunais dans leur majorité dessinent le diable au mur.

Après avoir regardé cette vidéo, une seule idée m'a traversé l'esprit: la convocation IMMEDIATE du général-ambassadeur pour mise en garde et la fermeture directe de l'antenne de cette chaine et son retrait des bouquets chez nous. Et en cas de recidive, la rupture diplomatique avec la france.

Mais qui le fera dans cette administration remplie de fantassins?

Nos chaines peuvent donc nous rendre justice en mettant désormais le drapeau corse (que j'ajoute ici) sur les reportages concernant la france. Ça sera un bon début au nom de notre peuple uni face au complot impérialiste.

A tous ceux qui se demandent encore pourquoi voter au Kamerun. Choisir des élus conscients de cette menace impérialiste, permettra de mettre en place un programmme politique audacieux visant à réconcilier tous les kamerunais, à reformer nos institutions et mettre à la disposition de nos régions des ressources nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie de tous les kamerunais et de protéger notre territoire où qu'on se trouve.

Vas t'inscrire, fais inscrire et arme toi de rage pour dégager le rdpc et tous ceux qui veulent acter la partition de notre territoire.

Nous en avons suffisamment perdu.



Oui, de 1911 à 1962 le Kamerun a déjà perdu près de 40% de son tertitoire. Ça suffit!!!

Un jour, nous devrions peut-être le récupéré comme fait la Russie en ce moment avec le Dombass.

En attendant, ne laissons plus aucun centimètre de notre territoire nous échapper. Faisons beaucoup d'enfants et formons-les à affronter, et les ennemis et les défis qui approchent. Seul un pays bien peuplé, bien informé, bien formé et bien gouverné peut se dire grand.