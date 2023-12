Afrique :: Éclatantes Figures Africaines : Hommages Aux Légendes Disparues En 2023

Cette année, le continent africain a rendu un dernier hommage à plusieurs personnalités qui ont laissé une trace indélébile dans sa vie politique, culturelle, ou sportive. Sputnik a dressé une liste de 10 figures de proue qui ont perdu la vie en 2023.

Henri Lopes

Henri Lopes, écrivain et ancien Premier ministre congolais, s’est éteint le 2 novembre à l'âge de 86 ans dans une ville de la banlieue parisienne. Premier ministre de la République du Congo de 1973 à 1975, il a été nommé ambassadeur en France en 1998, poste qu'il a occupé pendant plus de 17 ans. Henri Lopes était également auteur de nombreux ouvrages couvrant l'histoire contemporaine de l'Afrique, ainsi que de romans captivants.

Henri Konan Bédié

L’homme d'État ivoirien et ancien Président de la République est mort le 1er août à Abidjan à l’âge de 89 ans. Malgré son grand âge, il restait à la tête du Parti démocratique de Côte d’Ivoire. Il a dirigé le pays entre 1993 et 1999 avant d’être renversé par un coup d’État. L’actuel Président Alassane Ouattara a décrété dix jours de deuil national suite à sa disparition.

Oumou Diarra, dite Dièman

Le départ de la célèbre animatrice et comédienne malienne est très récent: il est survenu le 26 décembre. La vedette de l’audiovisuel a été emportée par une maladie à l’âge de 58 ans. À travers ses émissions, elle était devenue une conseillère conjugale pour les jeunes femmes. Et dire qu’elle se destinait initialement à une carrière dans les douanes!

Abderrahim Tounsi

Le Maroc a perdu une star du rire le 2 janvier. Plus connu sous le nom de scène d’Abderraouf, l’humoriste est mort à l’âge de 86 ans des suites d'une longue maladie cardiaque. C’est en détention qu’il s’est découvert une passion pour le théâtre et a ensuite créé le personnage d’Aberraouf, inspiré d’un camarade de classe.

Modeste M'Bami

Le milieu de terrain camerounais est décédé le 7 janvier à l’âge de 40 ans, succombant à une crise cardiaque. Il a remporté deux Coupes de France avec les PSC et a joué à l'Olympique de Marseille. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques en 2000 avec les Lions indomptables, le joueur totalise 38 sélections et trois buts avec la sélection nationale du Cameroun.

Soumia Benkhaldoun

L’ancienne ministre marocaine est morte à Rabat le 28 juin, à l’âge de 60 ans. Elle était experte dans le domaine de la femme et du développement au sein de l’ISESCO, l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture. En 2013, elle a été nommée ministre déléguée de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres et elle a exercé cette fonction pendant plus d’un an et demi.

Francis Wodié

L’homme politique ivoirien est mort le 3 juillet à 87 ans, après une longue maladie. Pendant plus de deux décennies, il était à la tête du Parti des travailleurs. Dans les années 2010, il présidait la Cour constitutionnelle ivoirienne. Il a été candidat à trois élections présidentielles. Défenseur des droits de l’homme, il a été membre fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l’homme et président de la section ivoirienne d’Amnesty International.

Rachid Sfar

Le grand homme d’État tunisien est décédé le 20 juillet, à 89 ans. Dans les années 1980, il a dirigé plusieurs ministères, notamment ceux de la Défense et des Finances, avant d’être nommé Premier ministre sous Habib Bourguiba.

Wahid Bouzidi

L’humoriste et acteur franco-algérien est disparu le 20 août à l’âge de 45 ans, victime d’un AVC.

Il s’était fait connaître grâce au Jamel Comedy Club et avait accédé à la notoriété avec des one-man-shows. Côté cinéma, il s’était illustré dans des comédies comme Case départ, Neuilly sa mère, sa mère! ou encore Super-héros malgré lui.

Mangosuthu Buthelezi

L'homme politique, originaire du peuple zoulou et figure de la lutte contre l’apartheid, est décédé le 9 septembre, deux semaines seulement après son 95e anniversaire. Il s’est démarqué par l’une des carrières politiques les plus longues d’Afrique du Sud. Il a fondé le Parti Inkatha de la liberté et l’a dirigé pendant plus de quatre décennies. Après l'arrivée de Nelson Mandela à la présidence en 1994, le prince zoulou s'est vu confier le poste de ministre de l'Intérieur, qu'il a occupé pendant dix ans. Mangosuthu Buthelezi détient un record Guinness du plus long discours jamais prononcé devant une assemblée législative. Sa prise de parole en 1993 a duré environ 33 heures et a été répartie sur 11 jours.

Mohamed al-Fayed

Le milliardaire d'origine égyptienne Mohamed al-Fayed est décédé le 30 août à l'âge de 94 ans. Celui qui a commencé par vendre du Coca-Cola dans les rues d'Alexandrie avait une fortune estimée à 2 milliards de dollars au moment de sa mort. Son fils Dodi al-Fayed avait péri avec la princesse Diana dans l’accident de voiture à Paris en 1997.

Bulelwa Mkutukana (Zahara)

Autrice-compositrice-interprète sud-africaine, Bulelwa Mkutukana, plus connue sous le nom de scène Zahara, est morte le 11 décembre à l'âge de 36 ans. La chanteuse d’afro-pop multi-récompensée aurait succombé à une maladie du foie dans un hôpital de Johannesburg. Zahara a chanté dans sa langue maternelle, le xhosa, ainsi qu’en anglais.

Christian Atsu

Christian Atsu, joueur de football ghanéen, a été retrouvé mort dans les décombres de sa maison détruite par le séisme qui a frappé la Turquie en février. Il avait 31 ans. Atsu a passé quatre saisons à Chelsea avant d'être transféré à Newcastle en 2017. En septembre 2022, il a signé avec le club turc Hatayspor, dans la province de Hatay, proche de l'épicentre du tremblement de terre. La défunte star du football a fait plus de 60 apparitions pour la sélection nationale ghanéenne. Elle a été sélectionnée pour participer à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Christian Atsu a joué un rôle de premier plan lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, en inscrivant deux buts pour aider le Ghana à atteindre la finale.

Raphael Dwamena

Un autre attaquant du football ghanéen parti trop tôt. Raphael Dwamena est mort le 11 novembre, à l'âge de 28 ans. Le sportif s'est effondré sur la pelouse en plein match alors qu'il jouait pour le club KF Egnatia lors du championnat d'Albanie. Il est décédé le jour même des suites d’une crise cardiaque. Dwamena a connu une carrière fructueuse en jouant pour des clubs en Espagne, en Suisse, en Autriche et au Danemark. Cette saison, il avait même été sacré Meilleur buteur du championnat albanais, avec neuf buts.

Ilerioluwa Oladimeji Aloba (MohBad)

Le chanteur nigérian Ilerioluwa Oladimeji Aloba, connu sous le nom de MohBad, est décédé le 12 septembre à l'âge de 27 ans. Les circonstances de sa mort n’ont pas été complètement élucidées. La police locale a ouvert une enquête sur cette mort survenue en plein conflit entre le rappeur et son ancien manager Naira Marley. De nombreux fans de MohBad accusent ce dernier d'être à l'origine de la disparition prématurée de leur idole. Connu pour ses succès tels que Ponmo, Feel Good et KPK, Mohbad laisse derrière lui sa femme et son jeune fils.

Magda Saleh

La Prima ballerina égyptienne Magda Saleh s’est éteinte le 11 juin au Caire à l’âge de 79 ans.

Elle était l'une des danseuses les plus en vue d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et la première artiste égyptienne à se produire sur la scène du Bolchoï, au cœur de la capitale russe.

Née d'une mère écossaise et d'un père égyptien, elle s’était fait remarquer pour son interprétation de Giselle au Bolchoï puis, plus tard, à l'Opéra égyptien.