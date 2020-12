CAMEROUN :: JEAN MICHEL NINTCHEU décline l'invitation du Minsanté MANAOUDA MALACHIE :: CAMEROON

Le député décline l'invitation du Minsanté MANAOUDA MALACHIE l'invitant une réunion d'évaluation des mesures contre la Covid 19.

M. le Ministre de la santé publique

Objet: Votre lettre du 21 décembre 2020

M. le Ministre,

Faisant suite à votre correspondance datée du 21 décembre 2020 m'invitant à une réunion d'évaluation de la riposte sanitaire à la pandémie du covid-19 qui se tiendra le lundi 28 décembre prochain à Yaoundé dans la salle des conférences du ministère de la santé publique, permettez-moi de vous taire part de ce qui suit :

À la lecture du contenu de votre correspondance, il est question pour vous de rendre compte de l'évaluation épidémiologique et clinique relativement au plan de lutte contre la pandémie du covid-19. N'étant pas médecin, je pourrai éventuellement mettre à votre disposition des professionnels du secteur de la médecine qui me rendront compte.

Qu'il vous plaise, M. le Ministre, qu'en tant que Député de la Nation, ma préoccupation essentielle porte sur la gestion des fonds colossaux covid-19 (plus de 50 milliards FCFA) mis à la disposition du département ministériel dont vous avez la charge. Si vous voulez qu'on en discute, le lieu indiqué est la session plénière de l'Assemblée nationale où le rapporteur de la séance commis à cet effet consignera les échanges sur les soupçons de prise illégale d'intérêts, de conflits d'intérêts, de corruption, de detournements de deniers publics, du dernier scandale des tests covid-19 payants dans les aéroports de Yaoundé et de Douala conclus avec MEDITEST S.A. et pour lequel vous avez effectué un rétropédalage.



De ce qui précède, je ne saurais personnellement prendre part à cette réunion qui est de surcroît sans effet légal. J'oppose par conséquent une fin de non-recevoir à cette manœuvre de distraction qui participe én réalité d'une tentative désespérée de corruption morale sur fond de manipulation programmée à l'effet de salir mon image.

Veuillez agréer, M. le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.