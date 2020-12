Le président a prêté serment ce mardi devant le conseil constitutionnel lors d'une cérémonie à Conakry qui s'est déroulée en présence d'une douzaine de chefs d'Etats africains.

"Moi Alpha Condé, président de la république élu conformément à la constitution, je jure devant le peuple guinéen et sur mon honneur, de respecter et faire respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution des lois et décision de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure, que je subisse les lois et les rigueurs de la loi..." a promis Alpha Condé lors de son investiture.

Une élection controversée de bout en bout

A 82 ans, le chef d'état guinéen entame u**n nouvel exercice de six ans, renouvelable une fois s'il le souhaite. L'homme fort du pays s'est imposé dès le premier tour le 18 octobre dernier avec près de 59,49 % des voixà l'issue d'une élection présidentielle controversée de bout en bout. En mars, le leader du RPG** avait modifié la constitution, limitant désormais le nombre de mandats à deux mais remettant au passage les compteurs à zéro pour le pouvoir en place.

La nouvelle candidature d’Alpha Condé à provoqué de nombreuses manifestations et des scènes de violences qui ont causé la mort de dizaines de civils.Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, deuxième du scrutin, avec un peu plus de 33% des suffrages, a dénoncé un « coup d’Etat » constitutionnel et refusé de reconnaître le verdict des urnes. Mais le représentant de l'UFDG a dû se plier à la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté les recours et validé, début novembre, les résultats proclamés par la commission électorale nationale (Céni).