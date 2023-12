Cameroun :: Révélations Explosives D'un Député : Quand L'assemblée Nationale Devient Un Théâtre Politique :: Cameroon

Une révélation fracassante a secoué l'arène politique ce matin, émanant de l'honorable KWEMO PIERRE, député, qui a ouvertement pointé du doigt des membres de l'opposition, précisément CABRAL LIBI du PCRN et JOSHUA OSIH du SDF, les accusant d'avoir manœuvré pour débloquer l'Assemblée nationale dans le but d'organiser le congrès du PCRN et de bénéficier d'avantages financiers.

Cette réaction intervient suite à une série d'événements survenus la veille. À huit jours de la fin de la session parlementaire, le projet de loi des finances 2024 n'était toujours pas discuté en séance. Ce blocage, imputé à la présidence de la République, a suscité une montée de colère au sein de l'opposition, laquelle a discrètement orchestré un blocage de l'Assemblée.

L'arrivée du Premier ministre Dion Ngute vers 19 heures a été accueillie par une opposition déterminée à empêcher son intervention. Les députés pro-gouvernementaux ont arraché son micro, dénonçant officiellement le mépris du gouvernement. Une situation de tension exacerbée s'est alors installée.

Lorsque Dion Ngute a tenté de négocier, initialement présents étaient CABRAL LIBI, leader du PCRN, JOSHUA OSIH du SDF, et KWEMO PIERRE de l’UMS. Cependant, selon les déclarations de KWEMO PIERRE ce matin, il aurait été chassé de la salle après avoir été témoin des revendications de CABRAL LIBI et JOSHUA OSIH auprès du Premier ministre.

Dans ses propres termes ce matin, KWEMO PIERRE a déclaré : « J'ai vécu une véritable mise en scène à l'Assemblée Nationale à l'occasion de la présentation du programme économique, social et culturel du Premier ministre. Cette mise en scène savamment préparée par certains collègues a consisté à arracher du Gouvernement, à travers le blocage de la séance, la tenue du congrès d'un parti politique et l'argent ».

Cette situation a entraîné l'absence de Jean Michel Nintcheu et de KWEMO PIERRE lors des discussions. Il est à noter que le document gouvernemental présenté ne comptait que 120 pages sur les 15 000 attendues. Malgré ces événements, l'opposition a finalement cédé, laissant transparaître une scène politique tumultueuse et des intérêts divergents au sein de l'Assemblée Nationale.