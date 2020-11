Au cours d’une réunion de son bureau politique le samedi 31 octobre 2020 à Yaoundé, le Mouvement Réformateur a exprimé sa colère face à la crise anglophone. Samuel Billong n'a pas lésiné sur les moyens pour dénoncer «le silence et l’apathie» du Chef de l’Etat du Cameroun face aux horreurs perpétrées en zone anglophone, et surtout sa propension à intervenir par procuration sur cette problématique devenue une grosse épine à son pied.

Ci-dessous l'intégralité du communiqué du MR

La récurrence des évènements funestes dans le pays, en particulier dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest en crise depuis 4 ans, telle que relevée lors de la session du 20 août 2020 de notre bureau politique se poursuit. Le pays s’enlise dans la guerre, l’horreur et la barbarie au rythme des attaques des bandes armées et des opérations de « neutralisation » de celles-ci par l’armée nationale.

C’est dans ce contexte que 07 jeunes enfants ont été lâchement abattus et plusieurs autres enfants blessés par des assaillants armés non identifiés le samedi 24 octobre dernier lors de l’attaque de l’école Mother Francisca International Bilingual Academy à Kumba dans la région du Sud-ouest.



Les cas de mutilations et de décapitations, l’exposition au public des dépouilles des hommes armés « neutralisés » et aujourd’hui le massacre des écoliers innocents… apparaissent comme des horreurs d’une guerre fratricide que les extrémistes d’un camp comme de l’autre imposent à la Nation dans une impuissance gouvernementale mortifère.

Notre appel au Président Paul Biya, Chef de l’Etat à « peser de tout son poids pour l’arrêt des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest » n’a pas été entendu. Son silence et son apathie face aux horreurs de la guerre apparaissent comme des facteurs favorisant la poursuite du drame que vivent les populations dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-ouest et la Nation dans son ensemble.

L’engagement direct et visible du Chef de l’Etat est sans nul doute incontournable pour l’extinction de cette crise grave. Or l’action du Président Biya n’est visible aujourd’hui qu’à travers des formules alambiqués du Secrétaire Général de la Présidence de la République par lesquelles il passe des instructions aux membres du Gouvernement y compris au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ceci atteste d’un grave disfonctionnement institutionnel au sommet de l’Etat. La vacance du pouvoir au sommet de l’Etat est manifeste.

Il parait dès lors essentiel et urgent d’apporter une réponse pertinente au problème de la vacance du pouvoir au sommet de l’Etat pour envisager de manière décisive le rétablissement de la paix dans les régions en crise et de répondre légitimement aux défis dont la Nation fait face.

Continuer à entretenir la situation d’incapacité criarde au sommet de l’Etat ne peut que conduire au pourrissement des crises sécuritaires, socio-politiques et à plomber encore plus la situation socio-économique du pays.

Le Mouvement Réformateur, s’associe à la douleur des familles endeuillées, relève l’inhumanité des auteurs du massacre des enfants innocents et des autres horreurs sur le théâtre de la crise anglophone, souhaite prompte rétablissement aux blessés et appelle à nouveau au cessez-le-feu dans les régions anglophones.

dénonce l’entêtement des autorités gouvernementales à promouvoir l’option militaire au détriment d’un véritable dialogue républicain pour mettre un terme au martyr des populations dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ;

Renouvelle sa sympathie aux populations meurtries de ces régions qui en plus des affres de la guerre dont elles sont victimes, doivent faire face à une campagne de communication inconséquente visant à les criminaliser en laissant croire à l’opinion publique que celles-ci soutiennent, financent ou protègent les bandes armées.

appelle la Nation à s’unir et à s’engager courageusement et sereinement dans la recherche d’une solution concertée à la vacance manifeste du pouvoir au sommet de l’Etat.

Rend hommage au Président Biya pour le service à la Patrie depuis près de 60 ans dont 38 ans au sommet de l’Etat et l’exhorte à contribuer de manière active à l’organisation d’une transition démocratique au sommet de l’Etat.



Samuel BILLONG

Président National