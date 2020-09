Après Bonamoussadi et Ekié à Yaoundé, l'enseigne carrefour a ouvert un nouveau supermarché ce mercredi 16 septembre dans le quartier Akwa de Douala en présence du ministre du commerce et des autorités de la ville.

Les grandes enseignes se retrouvent de plus en plus au Cameroun. Carrefour pour ne pas la citer semble avoir fait du pays de Paul Biya sa nouvelle priorité en terme d'investissement.

Depuis son arrivée sur le sol camerounais en 2017 avec l'ouverture d'un supermarché dans le quartier bonamoussadi à Douala, l'enseigne phare du groupe CFAO retail continue son bonhomme de chemin au Cameroun.

Ce mercredi 16 septembre 2020 , on a assisté à l'inauguration du magasin Carrefour Market Ancien dalip dans le quartier Akwa de la ville de Douala. Une cérémonie présidée par le ministre du commerce Luc Magloire Mbarga Atangana et en présence du gouverneur de la région du littoral mais aussi de la directrice de l'agence de promotion de l'investissement.

Il faut dire qu'après les ouvertures d'un premier centre commercial Carrefour Market dans le quartier bonamoussadi en 2017, puis d'un second au quartier Ekié à Yaoundé en octobre 2019, CFAO retail inauguré ce jour son troisième Carrefour Market au Cameroun.« Cet investissement et d’autres déjà réalisés sur d’autre sites témoigne de notre détermination et de notre confiance dans la croissance du Cameroun. Les supermarchés de Carrefour Market sont modernes, et équipés selon les standards de grandes enseignes internationales. Les travaux ont été réalisés en moins de neufs mois, ce qui constitue un vrai exploit en cette période qui se caractérise par les troubles partout dans le monde par la pandémie du covid-19. Ces travaux ont été effectués par les entreprises exclusivement camerounaises. Elles ont été confrontées à des retards de livraison du matériel à la suite des perturbations que le monde a vécues durant ces derniers mois », explique Luc Demez, directeur général de CFAO Retail.

Ce nouveau supermarché qui vient d'ouvrir ses portes dans ce quartier commerçant du centre ville de Douala propose une surface de vente de 700m² avec une gamme de produits alimentaires essentiellement produits au Cameroun et complétée par 10% de produits de marque Carrefour.

S'il est vrai que depuis son arrivée au Cameroun, CFAO retail a mis une priorité sur l'emploi des camerounais, le nouveau supermarché Carrefour Market Ancien dalip ne déroge pas à cette règle avec 100% de locaux sur les 80 emplois créés par cette ouverture. Par ailleurs, ce supermarché permet à CFAO retail de renforcer ses relations avec les producteurs et fournisseurs locaux qui ont maintenant un troisième supermarché Carrefour Market à approvisionner.

Luc demez dira à ce propos que '' le Cameroun est un pays clé dans la stratégie de CFAO retail et le succès commercial de nos deux centres commerciaux Carrefour Market nous encourage à poursuivre et même à accélérer notre expansion''

Notons que la prochaine étape dans le déploiement de CFAO retail au Cameroun est l'ouverture dans les prochaines semaines d'un Carrefour Market de plus de 2000m² dans le centre commercial Douala Grand Mall. D'autre part, les travaux du grand centre commercial playce avec un hypermarché Carrefour et de nombreuses boutiques dans le quartier d'Ekounou-Warda à Yaoundé sont en cours.