CAMEROUN :: Constructions anarchiques: La Mairie de la ville passe à la phase répressive :: CAMEROON

Les équipes de la police municipale ont détruit plusieurs maisons d'habitation en zone jugée dangereuse.

Depuis plusieurs semaines, avec l'arrivée des pluies, les populations de Logbessou Konyong dit carrière, quartier situé dans l'arrondissement de Douala 5è ont perdu le sommeil. Elles vivent ici avec la peur au ventre craignant un éboulements à tout moment.

Malgré cet état de chose et les multiples avertissements et sommations adressés aux populations par la mairie de la ville, celles-ci sont restées dans cette zone malgré sa dangerosité.

Pour éviter que survienne une catastrophe à l'image de celle survenue à Ngouache dans la région de l'Ouest, la mairie de la ville de Douala a décidé de passer à la phase repressive en procédant à la démolition d'une vingtaine de maison d'habitation construites dans cette zone dangereuse.

Le vendredi 04 septembre dernier, le colonel Tiappi Deumaga le tout nouveau directeur de la police municipale à la mairie de la ville est arrivé sur le terrain des opérations pour diriger celles-ci. Comme souvent c'est le cas dans les situations au Cameroun, les populations ont attendu l'arrivée des éléments de la police municipale pour se rendre compte de la réalité. C'est ainsi qu'elles ont commencé à vider leur domicile respectifs des effets importants afin que ceux-ci ne soient détruits en même temps que leurs maisons.

Frédéric Arnold Mouangue, le chef de la division de la communication de la mairie de la ville explique cette action en ces termes '' cette zone est une zone non constructible parce-que sujette à l'éboulement de la colline que vous apercevez... Toutes les populations vivant ici ont été sommées. On a sensibilisé les habitants de cette zone depuis plus d'un mois et aujourd'hui nous sommes venus prendre nos responsabilités en terme de sécurisation des populations car, il vaut mieux pour nous et pour tout le monde d'avoir ces populations en vie dans la rue que de les voir mortes ensevelies par la terre''.

Cette opération débutée dans l'après midi du vendredi dans la zone de Logbessou va se poursuivre dans tous les autres arrondissements où des zones à risques ont été identifiées ceci pour empêcher la survenue d'une catastrophe.