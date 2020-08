Le CCD rejette la prise de fonction de l'ambassadeur du Cameroun en France :: CAMEROON

REJET DE LA PRISE DE FONCTION DE L'AMBASSADEUR ILLÉGITIME

Le CCD (CONSEIL DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA) rejette fermement la prise de fonction de M. EKOUMOU André Magnus Ambassadeur illégitime du Cameroun à Paris et reprécise que ce dernier est persona non grata tant que sa nomination ne fera pas suite à la tenue au Cameroun d'une Conférence Nationale Inclusive pour la Paix et la Réconciliation.

Nous exhortons le Quai d'Orsay et le Ministre Jean-Yves Le Drian à cesser d'accorder l'onction de la France au régime illégitime, usurpateur et bientôt génocidaire de M. Biya.

Vive le Cameroun libre !

Fait à Paris, le 20 Août 2020

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO