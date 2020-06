MONDE ENTIER :: Briser Les Chaines: Réparation et Droits Humains :: WORLD

Mercredi 17 juin 2020, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a exhorté les pays à affronter l'héritage de l'esclavage et du colonialisme et à réparer les "siècles de violence et de discrimination" par le biais de réparations.

S'adressant lors d’un débat urgent sur le racisme et la brutalité policière au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies à Genève, Michelle Bachelet a appelé les pays à examiner leur passé et à s'efforcer de mieux comprendre l'ampleur de la «discrimination systémique» prolongée.

Elle a souligné la «brutalité gratuite» exposée par le meurtre de George Floyd, un homme noir de 46 ans qui est décédé à Minneapolis aux États-Unis le 25 mai après qu'un policier blanc - accusé de meurtre - s'est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes. Ce symbole du «racisme systémique… est devenu emblématique de l'usage excessif d'une force disproportionnée par les forces de l'ordre contre les personnes d'ascendance africaine, contre les personnes de couleur et contre les peuples autochtones et les minorités raciales et ethniques dans de nombreux pays du monde», a ajouté Mme Bachelet.

Michelle Bachelet est la bonne personne pour demander réparation car elle a vécu la tyrannie dans sa chair. Son père Alberto Bachelet a été incarcéré, torturé et tué par les sbires du général Augusto Pinochet pour s'être opposé à son coup d'État.

M. Pinochet a été trié sur le volet par Washington et les «Chicago Boys» pour appliquer la politique et la doctrine néolibérale au Chili.

En effet, la dictature ne concerne donc pas uniquement le monopole de la violence. Il s'agit également du monopole des ressources d'État et de la kleptocratie.

Maintenant, la vraie question est de savoir comment retrouver notre humanité?

Pour retrouver notre humanité, nous devons briser les chaînes de l'esclavage. Cela a des implications pratiques et, notamment cela signifie que nous n’avons plus besoin des tyrans qui nous terrorisent pendant des décennies et gardent leurs bottes sur notre cou pour que nous puissions respirer à nouveau.

C'est plus que de la politique, il s'agit de notre propre humanité sachant que la dictature ne peut pas être réformée, elle doit être abolie comme solution permanente.

Dans la pratique, s'attaquer aux mensonges et aux obscurations qui sont cruciaux pour les mythes sur lesquels se fondent la dictature de Yaoundé et son image de soi officielle. C’est crucial pour comprendre les moyens par lesquels ceux qui nous dominent encore ont acquis leurs richesses et leur pouvoir.

Mentir tout le temps signifie que nous ne pouvons pas avancer car la maturité exige que nous connaissions la vérité sur nous-mêmes.

Olivier-tchouaffe

Pr. Olivier J. Tchouaffe, Porte-Parole du CL2P

http://www.cl2p.org