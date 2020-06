CAMEROUN :: Conseil constitutionnel : Joseph Owona s’engage :: CAMEROON

Le constitutionnaliste émérite nommé le 15 avril dernier par le président de la République, a prêté serment vendredi au cours de la session du parlement réuni en congrès.

Le Pr. Joseph Owona est entré dans l’histoire du Conseil constitutionnel le vendredi 12 juin 2020 à 11h12 minutes. C’est précisément à cette heure que l’illustre constitutionnaliste a prononcé le serment, devant le Bureau du congrès, main gauche posée sur la Constitution, et main droite levée et présentée devant le drapeau national. Une déclamation de la formule : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur des questions relevant de la compétence du Conseil ».

Les deux chambres du parlement étaient réunies en cette circonstance exceptionnelle au Palais des Congrès de Yaoundé. La séance plénière était présidée par le Très honorable Cavaye Yéguié Djibril, président de l’Assemblée nationale, en présence de Marcel Niat Njifenji, président du Sénat. La plénière qui aura duré 15 minutes, a commencé par le rappel du seul point inscrit à l’ordre du jour, après la conférence des présidents : la prestation de serment d’un membre du Conseil constitutionnel. Puis, le Très honorable Cavaye Yéguié Djibril demande au protocole de faire entrer le Pr. Joseph Owona, nommé le 15 avril dernier par le président de la République. Le décret du chef de l’Etat a d’ailleurs été relu en plénière, à la demande du PAN, par le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Gaston Komba.

L’agrégé de droit des universités françaises et ancien ministre, siégera désormais aux côtés des 10 autres membres du Conseil constitutionnel. Natif d’Akom dans le département de l’Océan, région du Sud, le Pr. Joseph Owona remplace numériquement Jean Foumane Akame, décédé le 13 janvier 2019. Si les membres du Conseil constitutionnel sont désignés pour un « mandant de six ans éventuelle- ment renouvelable », le cas du Pr. Owona mérite une précision. En effet, l’article 51 alinéa 3 de la Constitution qui dispose qu’« en cas de décès ou de démission d’un membre, ou autre incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. En clair, Joseph Owona va achever le mandat de feu Jean Foumane Akame, entamé le 6 mars 2018.

De nombreuses personnalités ont assisté au congrès de vendredi dernier. Au premier rang, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana et l’ensemble des membres de cette institution, entre autres. L’élite et les populations du département de l’Océan ont « inondé » le Palais des Congrès, à travers une importante mobilisation. Dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus.