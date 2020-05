CAMEROUN :: Compte-rendu de la journée du Président élu Maurice KAMTO ce lundi 18 mai 2020 :: CAMEROON

Le Président élu avait conçu le projet de rencontrer ce jour le Délégué Général à la Sûreté Nationale (DGSN) monsieur Martin MBARGA NGUELE; le Secrétaire d'État à la Défense (SED) en charge de la Gendarmerie Nationale, monsieur Landry Galax ETOGA; et le Ministre de l'Administration Territoriale (MINAT) monsieur ATANGA NJI; un courrier était également prévu pour être remis au Ministre d'État Ministre de la Justice Garde des Sceaux, monsieur Laurent ESSO en prévision d'une audience future.

Au demeurant, des courriers expliquant par le menu détail les motifs de chaque demande d'audience ont régulièrement été introduits contre décharges, auprès des services compétents de chacune des administrations visitées ce jour. Pour chacune des administrations (MINAT, SED, DGSN, MINJUSTICE) il s'agissait d'une "protestation et d'une mise en garde contre la criminalisation de l'appartenance au MRC et la banalisation de la haine anti MRC" dans ces administrations.

La demande d'audience formulée à l'endroit du DGSN n'a pu prospérer car ce dernier était absent. Moins d'une heure plus tard, le Président élu a été déposer à 11h56 de la matinée une demande d'audience à monsieur le SED. Il lui a été signifié qu'il sera rappelé aux coordonnées jointes sur sa demande d'audience. Il est 12h15 lorsque le cortège du Président élu et de sa suite officielĺe fait son entrée sur la vaste aire de parking jouxtant le MINAT. Jusqu'à 12h50 il n'aura pas été possible d'obtenir ni du secrétariat du MINAT, ni des policiers préposés à l'accueil la moindre fiche d'audience. Il aura beau être dit que c'est Maurice KAMTO qui était là en personne en vue de rencontrer le MINAT, mais rien n'y fera.

C'est donc en désespoir de cause que le Président élu, en plus du courrier précédemment déposé, rédigera une autre missive de demande d'audience qui sera elle aussi déposée au courrier contre décharge. Il est à noter que contrairement au MINAT, chacune des administrations précédemment visitées par le Président élu, a systématiquement mis à sa disposition les fiches d'audiences.

Une fois le courrier destiné au Garde des Sceaux lui aussi remis, le Président élu va faire prévenir le Commissaire de Police du Commissariat de Mokolo d'une distribution, citoyenne et par ses propres soins, de consommables anti-Covid-19 sur la place du marché de Mokolo. Cette distribution en face du Commissariat de Mokolo aussitôt achevée, le Président élu va quitter les lieux sous les acclamations reconnaissantes des bénéficiaires du don.