COVID-19 : jusque-là épargné, le Lesotho annonce son premier cas

Un premier cas de contamination par le coronavirus a été rapporté mercredi par le ministère de la Santé du petit royaume africain du Lesotho, qui restait jusque-là le seul pays du continent épargné par la pandémie.

Ce cas positif a été identifié sur une série de 81 tests effectués la semaine dernière sur des personnes en provenance d’Afrique du Sud et d’Arabie saoudite, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les autorités du petit royaume montagneux enclavé dans l’Afrique du Sud ont imposé un confinement total de six semaines à leurs 2 millions d’habitants, qui a été levé le 6 mai.

Si son économie a pu repartir, les frontières du Lesotho sont toutefois restées fermées jusqu‘à nouvel ordre et le Premier ministre Thomas Thabane a rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics.

Le premier cas d’infection au Covid-19 du continent avait été signalé dès le mois de février en Egypte.

L’Afrique du Sud reste le pays d’Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie, avec plus de 11.000 cas, dont plus de 200 mortels, officiellement recensés à ce jour.