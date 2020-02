Élections au Cameroun: Transparency dénonce des votes multiples :: CAMEROON

Cette organisation évoque également la faible participation des citoyens qui peut s’expliquer par la perte de confiance au processus électoral.

Contrairement au discours du ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, tenu au soir du double scrutin du 9 février 2020, cette échéance a connu « une faible participation des citoyens ». Ce constat est de Me Henri Ngoh Manga, le président de Transparency international Cameroon (Ti-C). Si l’organisation n’a pas reçu d’accréditation en dépit de la demande, elle a, suivant le « Parallel vote tabulation (Pvt) », observé ledit processus dans la discrétion.

Dans les faits, Ti-C a déployé 200 volontaires dans les régions du Centre, du Littoral et du Sud-Ouest. Selon les premiers constats recueillis sur le terrain, il ressort que le double scrutin n’a pas été couru au-delà de la relative sérénité dans la participation des électeurs au vote. « Une transparence mitigée du fait des charters, des actes d’intimidation et des instigations aux votes multiples enregistrées », écrit TI-C. Et d’ajouter : « une faible participation des citoyens qui peut s’expliquer par le non retrait des cartes d’électeurs observés dans plusieurs bureaux de vote, le manque d’engouement à participer aux élections, la perte de confiance au processus électoral, le mot d’ordre de boycott des élections lancé par certains leaders politiques ».

Transparency international-Cameroon a déploré l’absence des scrutateurs dans certains bureaux de vote : « Quand vous acceptez de participer à un scrutin, il faut être représenté dans les bureaux de vote », fait savoir Me Henri Ngoh Manga. @camer.be. Il ajoute : « C’est la première fois que l’accréditation nous est refusé ». Il n’a pas raté l’occasion de rappeler le scenario des faux observateurs de la dernière élection présidentielle.