CAMEROUN :: Election municipale à Banka: Les femmes de Badoumga tirent un coup de chapeau à la liste Mcnc :: CAMEROON

L’équipe de jeunes candidats conduite par Joseph Nguessieuk et encadrée par l’honorable Jean Monthé, s’est rendue dans plusieurs associations communautaires pour battre campagne et soutenir les projets des membres, notamment la construction des toilettes modernes pour le foyer polyvalent Badoumga Bloc II.

«Vous avez fait fort les jeunes», « Vous êtes jolies ! Vous êtes jolies ! Joseph Nguessieuk, jolie ! Aboboyoyo, jolie ! On ne peut pas vous laisser… », « Si l’on raconte des histoires sur vous, nous, on entend, et on s’en fout ». Voilà de nombreux refrains entonnés le dimanche 02 février 2020 au foyer culturel de Badoumga Bloc II à Banka, à la suite de la caravane de campagne électorale conduite par Joseph Nguéssieuk, tête de liste du Mouvement Citoyen National Camerounais (Mcnc) pour l’élection municipale du 09 février prochain à Banka. Pour les membres de diverses associations des femmes de Badoumga comme ceux des autres associations du groupement Banka à l’instar de celle qui siègent au lieu-dit Eta(Ecole technique d’agriculture), les calomnies diffusées en vue de discréditer les membres de la liste du Mcnc à l’élection municipale du 09 février prochain à Banka ne sauraient prospérer. Car, selon une bonne partie des membres desdites organisations, Joseph Nguessieuk et son équipe, présentent des atouts nécessaires pour diriger la commune de Banka dans les cinq prochaines années. L’amélioration des conditions d’hygiène et de salubrité, de l’eau potable pour tous ou pour le plus grand nombre, l’ouverture ou l’aménagement des voies d’accès et de circulation pour désenclaver les zones à habitat dense, la promotion de l’agriculture et de l’élevage biologique rentrent dans le registre des projets innovants que portent Joseph Nguessieuk et son équipe.





Elles apprécient notamment les investissements de celui pour la construction de divers foyer au bénéfice de quelques associations communautaires. Le don d’une tonne de ciment pour la construction d’un foyer pour une réunion de « mandjong » siégeant à la chefferie supérieure Banka, l’engagement pour la construction des toilettes modernes au foyer polyvalent de Badoumga Bloc II ou l’aménagement du siège de la réunion des femmes du carrefour Eta et bien d’autres réalisations font parties des actes qui flattent, et suscitent l’adhésion des femmes de la commune de Banka à promettre un vote massif en faveur du bulletin vert marqué d’un parapluie comme symbole de protection contre les intempéries.

Score fleuve en faveur de la liste du Mcnc au soir du 09 février 2020Cette ambiance de joie observée le dimanche 02 février dernier, est loin d’être unique au groupement Banka. La veille, il est revenu aux populations de Banfeko d’accueillir et de célébrer la liste conduite par Joseph Nguessieuk.

Avec des chants et des youyous portés notamment par Marie Claire Monkam, une militante et animatrice bien connue de la place. Elle décidé de soutenir la dynamique portée par Josep Nguéssieuk sous l’encadrement de l’honorable Jean Monthé, président national du Mcnc. A Banfelouk, Baboaté, Badoumka et Folentcha des comités locaux de campagne installés le vendredi 31 janvier dernier sont déjà à pied d’œuvre. Edith Yossa, présidente du comité local de campagne de Banfelouk, promet un score fleuve en faveur de la liste du Mcnc au soir du 09 février 2020. Les candidats conseillers Derrick Abolo, Sorelle Kamga, Amidou Tchouamou, Blandine Changa veillent à ce que tout se déroulent dans le sens du succès recherché par le Mcnc, engagée à conquérir la commune de Banka à l’issue du scrutin municipal du 09 février 2020. Pangop Léon, dans la même foulée, promet de remobiliser les populations de Fongoli, afin qu’elles votent massivement pour la liste dans laquelle il figure. Tout comme à Banfeko, où, Yokoué Régine indique s’impliquer directement et efficacement.