CAMEROUN :: DECLARATION DU COMITE DIRECTEUR DE l'UPC-MANIDEM SUR LES ELECTIONS :: CAMEROON

Le Comité Directeur de l’UPC-MANIDEM réuni en sa session ordinaire les 1er et 2 février 2020 à Douala, après avoir fait le tour de la situation nationale, déclare :

Le pourvoir RDPC de Paul Biya a mené le pays dans une impasse.

Depuis plus de trois ans, la guerre bat son plein dans le NOSO, avec chaque jour son lot de victimes parmi lesquelles les populations civiles sont les plus nombreuses.

Jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

C’est dans ce contexte que le RDPC de Paul Biya demande aux Kamerunais d’aller voter. Or on sait très bien que dans le NOSO où les autorités administratives elles-mêmes sont protégées derrière des sacs de sable, il est aberrant de demander aux populations civiles sans protection d’aller voter. Ces populations ne se rendront donc pas aux urnes et le régime procèdera au bourrage des urnes et ensuite déclarera que le NOSO a voté.

Aller aux élections dans ces conditions est une attitude irresponsable à l’égard des populations du NOSO.

Le CD répète qu’il n’y aura pas de solution militaire à la guerre : la solution à cette guerre est politique. Ce qui veut dire en premier qu’il y a lieu de faire des gestes d’apaisement comme la libération des prisonniers politiques, de proclamer des cessez-le-feu et enfin d’organiser le dialogue entre toutes les parties pour conclure la paix.

Etant donné que le régime s’entête dans l’option militaire, les patriotes et les démocrates de ce pays, de toutes les régions du pays le NOSO compris, doivent désormais considérer que cela devient leur affaire ; et ils doivent examiner ensemble les modalités d’arrêter ce drame par la force de la souveraineté populaire.

L’UPC-MANIDEM préconise la Transition comme la voie la plus indiquée pour traiter, à travers une large mobilisation populaire, de tous les blocages et enfin s’engager dans une nouvelle République.

L’intérêt de tous ceux qui veulent la fin de nos difficultés engendrées par le pouvoir actuel est de rejoindre ce mouvement pour la Transition et de le rendre victorieux.

L’UPC-MANIDEM tient à remercier les compatriotes qui sont venus à son Siège à Deïdo pour rendre hommage à Ernest Ouandié les 15 et 18 janvier derniers.

Fait à Douala, le 2 février 2020

Pour le Comité Directeur

KOMBI Josué

Président de séance

ANAMA Jules Raymond

Secrétaire de séance

MOUTOUDOU Albert

Président de l’UPC-MANIDEM

CHUMCHOUA PENDA

Secrétaire général de l’UPC-MANIDEM