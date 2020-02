CAMEROUN :: Aminatou Ahidjo : « J’apporte mon soutien aux candidats de mon parti » :: CAMEROON

Qu’est-ce qui motive votre présence sur le terrain alors que vous n’êtes pas candidate ?

Depuis mon retour au Cameroun, je me suis engagée auprès du président de la République en adhérant au RDPC dont, il est le président national. Lors de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, j’étais aussi avec lui. La campagne que je me mène aujourd’hui encore n’est qu’une continuité de mon soutien au chef de l’Etat. Ceci dans le but de consolider les acquis, et d’accompagner le président dans le parachèvement de son projet de société pour le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Les militantes et militants du RDPC ne sont pas l’unique cible à mobiliser. Nous avons les jeunes et les femmes en dehors du parti, qui sont un électorat très important ; souvent indécis, parfois novices ou ayant peu d’intérêt pour la politique. L’objectif étant de les amener à s’impliquer davantage dans l’action politique et de prendre conscience de leur rôle important dans le processus électoral, mais aussi de les convaincre de soutenir le président de la République.

Vous auriez pu faire d’une pierre deux coups en déposant votre candidature pour être le porte-parole des vôtres…

En tant que président national du RDPC, c’est au président de la République que revient la décision d’affecter des missions aux membres de son parti. Le président a estimé que je devrais accompagner le parti non pas en étant moi-même candidate, mais en soutenant les candidatures de ceux qui ont été choisis par la base pour les législatives et les municipales du 09 février prochain dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord. Il a également estimé que je devrais l’accompagner à renforcer la cohésion autour de lui en écoutant les préoccupations des jeunes et des femmes, et de pouvoir lui transmettre leurs doléances afin qu’il puisse mieux répondre à leurs attentes.

Votre périple va vous mener dans certaines localités. Pourquoi pas toutes ?

Le choix des localités, des cibles et des messages de cette campagne de soutien aux candidats RDPC en lice aux législatives et municipales du 09 février prochain est défini en complémentarité avec ce qui est déjà fait par le parti. Il y a une évaluation des avantages comparatifs de mon passage dans chacune de ces localités, soit pour des raisons stratégiques, soit pour des raisons sentimentales, soit pour des raisons de continuité, soit pour des raisons d’apaisement et provoquer de la ferveur.